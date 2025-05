Fuerte denuncia contra el referente de LLA en Santa Cruz por pedido de retornos en el PAMI

Sergio Torres, ex titular del PAMI en Caleta Olivia amplió su denuncia contra el referente en la provincia del gobierno de La Libertad Avanza, Jairo Guzmán (foto), por el pedido de retornos para la contratación de médicos y otros prestadores al PAMI.

En diálogo con ABC Radio por FM Records, Torres recordó que “el aporte partidario yo lo hacía de manera voluntaria, lo que detonó la denuncia fue que intentaron que una médica auditora que teníamos que contratar también debía poner la plata para los aportes partidarios”.

“Esto sucedió posterior a la llegada de Martín Menem para la inauguración del local en Río Gallegos, eso fue 12 o 13 de octubre cuando comenzó a trabajar la doctora y me dijeron que le pida que debía pagar el 10% de su sueldo. Yo le dije a la doctora que no acepte porque yo no iba a cobrar, pero en el audio él decía que había que poner para lo que estábamos trabajando”, relató.

Torres agregó que “Viajé a Buenos Aires y me entrevisté con Esteban Leguízamo que me dijo que Jairo Guzmán estaba protegido políticamente desde Nación y no podemos hacer nada a pesar de las denuncias de maltrato o de ATE; pero no me dio nombre de quiénes lo protegían, aunque por haber viajo Martín Menem a Río Gallegos viene por la parte del armado”.

“Mientras tanto me decían que si no lograba que la doctora pusiera la plata iba a rodar mi cabeza y me pedían que contratara a otro médico. Empecé a hacer los trámites con un escribano después que me despidieron y cuando fui a hacerla pública vieron los centros de jubilados a darme su apoyo por lo que hice en los meses de trabajo”, explicitó.

Torres reveló que “Nosotros estamos armando un partido provincial para quedarnos con las ideas de la libertad en Santa Cruz que se llama Vientos de Libertad Santacruceño y lo estamos haciendo con Elba Soria que era la gerenta regional y otras personas de diferentes localidades de la provincia. Estamos juntando las 1.200 afiliaciones y llevamos 600 por eso no sé si llegaremos a poder participar en estas elecciones”.

Luego indicó que “Yo lo que estoy planteando es un delito y tengo las pruebas en el caso que querían cobrarle a una médica auditora que es un cargo de planta y no político. Necesitamos gente que tenga valores y principios, pero no dejar todo en manos Jairo Guzmán es altamente corrupto e incompetente, si además le damos fueros como candidato a diputado nacional es un mono sin navaja, además él fue quien mandó a sacar el monumento de Osvaldo Bayer en Río Gallegos, así lo festejó en sus redes sociales y esa es su forma de hacer política”.