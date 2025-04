Fue oficializada la sesión en Diputados para interpelar a funcionarios

La convocatoria es para este martes 22 de abril, a partir de las 14. Quiénes son los funcionarios convocados para hablar sobre la causa $Libra, que involucra al presidente Javier Milei. Solo uno confirmó hasta ahora su presencia.

Tal cual lo votado en el recinto de la Cámara de Diputados el pasado 8 de abril, se realizará este martes 22 la sesión prevista para escuchar a un grupo de funcionarios que serán interrogados sobre la causa abierta por la criptomoneda $Libra. Según lo establecido en esa sesión, los funcionarios convocados para exponer a partir de las 14 son el jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos; el ministro de Economía, Luis Caputo; el de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y el titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto Silva.

La oficialización de la reunión fue realizada este miércoles al caer la tarde a través de una nota que el secretario Parlamentario, Adrián Pagán, circuló a todos los diputados nacionales. Se trata de una interpelación, un método que solo fue utilizado dos veces en estos más de 40 años de democracia; la última vez en 1995, con el entonces ministro de Economía Domingo Felipe Cavallo.

La convocatoria se hace en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional, que establece que “cada una de las cámaras puede hacer venir a su sala a los ministros del Poder Ejecutivo para recibir las explicaciones e informes que estime convenientes”.

Esta citación fue acordada a partir de la aprobación del proyecto de resolución correspondiente, por 128 votos positivos, 93 negativos y 7 abstenciones. En la previa, se eliminaron del texto original los nombres de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y del vocero presidencial Manuel Adorni.

El único nombre confirmado hasta ahora por el propio funcionario es el de Guillermo Francos, quien aseguró que estará este martes contestando preguntas en el recinto, razón por la cual optó por no responder sobre el tema durante su informe del miércoles último.

“Como también me han citado a una interpelación para el martes que viene, todas las preguntas referidas al caso $LIBRA las hemos dejado de lado en este informe y las vamos a responder seguramente con las preguntas en particular que me formulen en dicha interpelación”, señaló en el inicio de la sesión Francos.

Se sabe que también concurriría el ministro de Justicia, aunque no sucedería lo mismo con los otros dos convocados: Luis “Toto” Caputo y Roberto Silva. Al menos Caputo, quien está claro que tiene decidido no concurrir al Parlamento durante esta gestión.

Cuando durante la sesión de este miércoles el diputado de UP Juan Marino le preguntó si concurrirían todos los funcionarios citados, Francos omitió responder. (Parlamentario)