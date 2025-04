Milei no está preocupado en la devaluación y suba de precios sino por Viviana Canosa

El presidente Javier Milei no está preocupado por la devaluación no por el aumento de precios sino por la situación de Viviana Canosa.

Mientras tanto dispuso un enorme presupuesto, de 47 mil millones de pesos, para su imagen y que la UIF no pueda ser querellante en causas de lavado y corrupción.

También ratificó que su gobierno no avalará paritarias por encima de la institución.

Todo esto y más en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici: