Bullrich presentó el proyecto de Ley Antibarras que tipifica esos delitos como “organización criminal”

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich aseguró que “los violentos son aquellos que van a una marcha escondiéndose atrás de una reivindicación“, al encabezar esta tarde la presentación del Proyecto de Ley que el Gobierno envió al Congreso de la nación para tipificar penalmente a las barras bravas como asociación ilícita futbolística.

“Hoy llegó a la Cámara de Diputados firmado por el presidente Javier Milei una ley que encuadra y tipifica los delitos de las barras bravas, y lo hace en un tipo de asociación ilícita especial, una organización criminal”, explicó la ministra durante una conferencia en la Casa Rosada en la que brindó detalles del Proyecto de Ley Antibarrasbravas, acompañada por el director nacional de Seguridad en Eventos Deportivos, Franco Berlin.

Bullrich explicó que la iniciativa amplía los alcances de la anterior ley de violencia en los espectáculos públicos, e incluye a los negociados que rodean a la actividad de las barras bravas y que “generan un tipo de financiamiento, en muchos casos avalado por las conducciones de los clubes”.

Por eso, remarcó, en el proyecto “también se castiga a los dirigentes de los clubes que facilitan entradas a las barras, que les alquilan micros, que permiten estas acciones violentas o que facilitan la entrada de elementos contundentes o de armas a las canchas”, y también a los organizadores de espectáculos ya que “hemos encontrado en muchas ocasiones armas de fuego, armas blancas y otro tipo de armas que pasaron sin que nadie supiese los controles”.

La ministra destacó que si bien 2024 fue el año “con mayor cantidad de personas que no pudieron entrar a las canchas, con más derecho de admisión, con más capturas, eso no alcanza” porque las barras bravas “muchas veces se alquilan por dinero, generan custodias en lugares de la economía informal, se meten en negocios o negociados de camisetas, de entradas y una cantidad de cosas que plantean un clima de apriete permanente”.

Por eso, apuntó, “habiendo votado hace pocos días la ley antimafia que va contra las organizaciones criminales, contra el crimen organizado, nos permite avanzar sobre un tipo de violencia y un tipo de organización que le hace muy mal a la Argentina”, mientras que además “vamos a seguir con el mecanismo de inhabilitación administrativa de las personas que están imputadas o las que generan conductas violentas, y no van a poder ingresar a los estadios”.

Berlin, por su parte, apuntó que el eje fundamental de esta nueva ley pasa por “terminar con el barrabrava y tipificarlo penalmente como una organización criminal” en lugar de considerarlo como “el folklore del fútbol”, además de “erradicar la violencia en el fútbol de una vez por todas”.

A continuación, los puntos más destacados de la conferencia:

✅ “Hace mucho tiempo que la Argentina necesita solucionar un problema de violencia estructural que tiene en las barras bravas de fútbol”.

✅ “Hemos ampliado esta ley y nos referimos a los delitos que se pueden cometer en relación a los espectáculos deportivos, a todos los negociados que rodean a la actividad de estas barras bravas”.

✅ “Castigamos todos aquellos mecanismos que lo que hacen es generar un tipo de financiamiento, y en muchos casos está avalado por las conducciones de los clubes”.

✅ “También se castiga a los dirigentes que facilitan entradas a las barras, que les alquilan micros, que permiten estas acciones violentas o que facilitan la entrada de elementos contundentes o de armas a las canchas”.

✅ “Esta ley va contra las organizaciones criminales, contra las mafias, contra el crimen organizado, nos permite avanzar sobre un tipo de violencia y un tipo de organización que le hace muy mal a la Argentina”.

✅ “Vemos como un problema el hecho de que en las categorías inferiores del fútbol muchos barrabravas están tomando la conducción directa de clubes. Y esto representa una enorme situación de peligro y de violencia”.

✅ “Antes había al año entre 40 y 50 muertos en el fútbol. Ese número ha bajado de manera sustancial. Así que nosotros creemos que esta ley va a seguir bajando la violencia en el caso del fútbol”.

✅ “El programa Tribuna Segura es un programa realmente exitoso, muy importante, pero le faltaba algo: le faltaba ir a fondo para que las barras no solamente no estén en los estadios, sino que se desarmen como organizaciones criminales”.

✅ “A la familia Grillo la total solidaridad, tanto a la familia, como a Pablo Grillo, que está en este momento internado”.

✅ “Las reconstrucciones que están haciendo no cumplen con los protocolos que tienen las fuerzas de seguridad. Los análisis que se hacen no son rigurosos; el disparo no fue directo a la cabeza, eso no es verdad, ni siquiera podría haber sido por la distancia en la que estaba”.

✅ “El disparo fue hecho de acuerdo al protocolo que tiene la Gendarmería Nacional Argentina”.

✅ “Se está dando vuelta la verdad. Las fuerzas de seguridad durante largo rato estuvieron sin tirar un solo disparo, esperando a ver qué es lo que hacían los pseudo manifestantes patoteros barras bravas violentos que estaban en la plaza”.

✅ “Ese disparo no va a la cabeza, eso no es verdad; rebota una o dos veces y luego atraviesa un cartel que estaba tirado al piso con fuego; y lamentablemente esa desviación pega sobre la cabeza”.

✅ “La llamada marcha fue un intento, no de defender derechos, sino de alterar, destruir el orden público ganado en la Argentina en todo el 2024”.

✅ “Si queremos circunscribir todo lo que pasó el miércoles a un gendarme, en vez de a los miles de violentos que fueron a destruir la democracia y la convivencia pacífica de la Argentina, estamos por el mal camino”.

✅ “Nosotros vamos a defender siempre al pueblo de la Nación, a la democracia y las instituciones. Habría que preguntarle a los violentos y a los que apañan a los violentos si van a hacer lo mismo”.

✅ “Los violentos son aquellos que van a una marcha escondiéndose detrás de una reivindicación y llevando a los más violentos y a lo peor”.

✅ “Esperemos que el miércoles sea una marcha pacífica, nosotros vamos a hacer todo para que los violentos no lleguen. Y esperemos que, como en muchos países de Europa, aquellos que tienen antecedentes por violencia no puedan participar de una marcha”.

✅ “La mejor manera de demostrar quién es quién es que, si son militantes, vayan sin la cara tapada. Entonces vamos a poder saber quién es. Si van con la cara tapada, lo que están demostrando es que quieren esconderse”.