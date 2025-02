Paulón: “La marcha superó todas las expectativas y fue reclamo de una sociedad democrática”

Esteban Paulón, diputado nacional por el Partido Socialista de Santa Fe, manifestó a ABC Radio por FM Records que “Fue una marcha que superó todas las expectativas en relación a este reclamo ciudadano de una sociedad democrática y transversal que superó la convocatoria de los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones LGTB. Si bien el presidente centró sus críticas en el colectivo LGBT sin lugar a dudas hubo una sensación de agresión a toda la sociedad y los consensos democráticos alcanzados en estos años”.

Luego explicitó que “También hubo una gran cantidad de personas que no encontraban el cauce para poder expresar el malestar con el gobierno y se terminaron sumando a esta marcha que no solamente fue muy grande en Buenos Aires sino también en las grandes ciudades de las provincias del país”.

Paulón señaló que “El gobierno hizo una operación bastante típica por haber perdido la calle y el debate público, por eso desde hace 10 días que esta intentando explicar que dijo lo que dijo, pero no puede intentar instalar el mansaje de que no dijo lo que dijo y que la marcha no fue contundente”.

Sobre el intento de impulso con una ley para eliminar la figura penal del femicidio señaló que “En el momento en el que el gobierno decidió redoblar la apuesta y mandó al ministro de Justicia Cuneo Libarona a tirarse sobre la granada y mostrar que se venía un plan de reformas en el Código Penal. Salvo que quieran testear cuan fieles son los diputados y capaces de negar lo que sostuvieron durante muchísimo tiempo a cambio de lugares en las listas electorales”.

Finalmente indicó que “La denuncia penal esta en el Juzgado del Dr. Casanelo y seguramente seremos convocados a ratificar y ampliar la denuncia con el juez bastante serio que siempre actuó conforme a derecho”.