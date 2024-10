Alerta por estafa virtual: denuncian notificaciones falsas de vacunación contra el Dengue

El Departamento de Vacunación del Área Programática Sur ha alertado a la comunidad sobre un nuevo intento de estafa que han comenzando a replicar en todo el país y ha llegado a la ciudad de Comodoro Rivadavia. Según detallaron, en esta estafa personas aún desconocidas se hacen pasar por personal del área de vacunación. Para ello, llaman por teléfono y mensajes, indicando falsamente que deben aplicarse una vacuna contra el dengue.

Desde el área recuerdan que dicha vacuna no está incluida en el calendario oficial de vacunación y, por lo tanto, no se administra en centros de salud pública.

En ese sentido, las autoridades instan a la población a no responder este tipo de llamadas y mensajes, y a reportar cualquier actividad sospechosa.

Esta situación ya ha sido reportada por varios vecinos que han recibido estos intentos de contacto, tanto por llamada común como por WhatsApp. Ante esto, se recomienda difundir esta información, recordando nunca brindar información privada, ni código de ningún tipo, por estos medios.

Recomendaciones para evitar caer en estas trampas

– Desconfiar de mensajes inesperados: si se recibe un mensaje de un número desconocido o de alguien que no se comunica con frecuencia, especialmente si solicitan dinero o información personal, lo mejor es verificar la identidad de la persona llamándola o contactándola por otro medio.

– No compartir códigos de verificación: WhatsApp nunca solicita códigos de verificación a través de mensajes. Si alguien pide que le envíe un código que llegó al teléfono, es probable que esté intentando acceder a la cuenta.

– Evitar hacer clic en enlaces sospechosos: nunca se debe hacer clic en enlaces enviados por personas que no se conoce o que resulten sospechosas, incluso si parecen provenir de fuentes confiables. Verificar siempre la URL antes de ingresar cualquier tipo de información.

– En Activar la verificación en dos pasos en WhatsApp: La aplicación ofrece una opción de seguridad que añade una capa extra de protección a la cuenta. Esta verificación solicita un PIN adicional cuando se intenta registrar el número de la persona en otro dispositivo.

– Bloquear y reportar números sospechosos: si se reciben mensajes de números desconocidos o si se detectan actividades sospechosas, pueden bloquear al remitente y reportarlo directamente desde WhatsApp. En el caso de llamadas comunes, en la configuración, se pueden bloquear números desconocidos y filtrar automáticamente las llamadas que sean consideradas spam.

– No ceder ante la presión: los estafadores suelen utilizar tácticas de urgencia para hacer actuar rápidamente, como emergencias familiares o premios que caducan en minutos. Es importante mantener la calma y verificar la información antes de tomar cualquier decisión.