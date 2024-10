Los discursos en defensa a la cultura y educación fueron protagonistas en los Martín Fierro de Cine

En la Usina del Arte se llevó a cabo la entrega de los Martín Fierro de Cine y Series 2024 con la conducción de los actores Mariana Fabbiani y Benjamín Vicuña.

En el marco de esta ceremonia organizada por APTRA, que congregó a grandes figuras del espectáculo y del cine nacional, algunos actores tomaron la oportunidad de pronunciarse ante el desfinanciamiento que está padeciendo la industria cinematográfica por parte del gobierno nacional.

Uno de los discursos más imponentes fue el de Norman Briski, que fue homenajeado por su trayectoria en el cine argentino. Cuando el actor subió al escenario, empezó a agradecer el premio, pero en inglés. Ante la risa espontánea de todos los presentes, Briski arrancó su discurso: «Ojo con lo que digo porque va a ser bastante fuerte», adelantó.

«La ficción es una radiografía de la realidad, nos están afanando la ficción. ¡Nos están afanando la ficción, está en La Rosada la ficción!”.

«Y ahora sí, saludos a los héroes del cine, no somos una industria: somos héroes de este trabajo tan hermoso. Pino Solanas, aplausos, Cantinflas, Hugo del Carril, Eva Perón y saludo a todas las luchas. Deberíamos estar junto a todas las luchas, como la de Norma Plá y Nora Cortiñas. Yo saludo a la comida que falta y mi consejo es el siguiente: inviertan en el cine. Sin inversiones el cine no existe. Las inversiones vendrán de la rebeldía o no seremos nada. A filmar, a filmar, a filmar hasta enterrarnos en el mar», concluyó.

Por otro lado, otras de las actrices homenajeadas fue Alejandra Flechner con el Martín Fierro a la Mejor Actriz de Reparto en Comedia. En su discurso, comenzó agradeciendo el galardón y luego se plantó en defensa a la cultura y la educación.

«Gracias por este Martín Fierro de Cine en este momento tan oscuro para las pantallas del cine argentino. Esperemos que el año que viene haya por lo menos 5 o 6 películas para premiar. Es irónico, porque no sabemos si tendremos películas».

«Yo creo que el cine y la educación pública son pilares de nuestro país, y creo honestamente que este gobierno los está queriendo exterminar y desfinanciar. Considero que puedo entender cierta saña hacia la cultura, pero también esa saña se extiende a la salud pública, a los científicos y a los jubilados, que son gaseados cuando se manifiestan democráticamente. Parece que no hay plata, pero saña hay para todas y todos» sentenció la actriz.

Flechner concluyó su discurso diciendo con firmeza «¡Viva el cine argentino, viva la educación pública y que vivan los estudiantes!».

Por último, Mirtha Legrand, una de las figuras más trascendentales de la televisión argentina, se pronunció con un discurso que se llevó todos los aplausos del público al referirse al Instituto audiovisual argentino al recibir un reconocimiento por su extensa carrera de más de 80 años en la industria.

“¡Por favor, no cierren el INCAA!”, comenzó diciendo. “Es lo primero que se me ocurre, por favor no cierren el INCA”, pidió, tomada de la mano de Luis Ventura, presidente de APTRA.