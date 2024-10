Axel Kicillof: «Este desastre de Milei no dura para siempre»

https://energia-argentina.ypf.com/ https://energia-argentina.ypf.com/

(Por InfoGEI). Este 17 de octubre de 2024, en el marco del Día de la Lealtad, Axel Kicillof encabezó un acto en Berisso, acompañado por intendentes, sindicalistas y miembros de su gabinete. Durante su intervención, el gobernador de la provincia de Buenos Aires criticó a Milei y afirmó que «el peronismo volverá a gobernar», al tiempo que destacó: «Este encuentro demuestra que no nos van a quitar la alegría. El 17 de octubre, es un día de celebración, celebramos estar unidos, la lucha que estamos llevando a cabo y la convicción de que este desastre de Milei no será eterno»

“El pueblo está sufriendo, la patria está en peligro. Es una época en la que hay que estar con brazos abiertos, tenemos que escuchar a los que están siendo dañados, los chicos y chicas, los universitarios, los pequeños y medianos empresarios, los trabajadores. Escuchemos, seamos modestos. No estamos para dar clases, sino para entender y nosotros para representar desde cerca, con el corazón abierto y con generosidad. Que nadie busque palabritas porque si algo quiere la derecha es vernos divididos. Nunca me van a ver buscando divisiones”

“Durante los 50 años que siguieron a la muerte de Perón, tuvo el movimiento páginas más felices y peores. Pero en este siglo XXI fueron Néstor y Cristina los que le devolvieron al peronismo esa fuerza transformadora, esa que nación con Perón y Evita, y se hizo dándole protagonismo a las masas populares, llevando en alto nuestros principios y demostrando que si la libertad avanza es solo cuando de la mano de la igualdad y de la justicia social. Sino, la única libertad que avanza es la de los ricos, millonarios y privilegiados”

«No me interesa disputar ninguna interna. Mi responsabilidad es ofrecer a los bonaerenses un escudo que atenúe lo que está haciendo Milei. Quiero colaborar con la construcción de una alternativa superadora. La única pelea que me interesa es la pelea contra las políticas de Milei”, aseguró.

Designios de la derecha

En tal sentido, argumentó que “A la derecha, le conviene nuestra división, nuestra fragmentación. Les conviene dañar este escudo llamado peronismo. Mi opinión sobre las cosas que se estuvieron discutiendo: unidad, unidad, unidad”, frase que fue largamente festejada y aplaudida.

Antes de concluir, y refrendando lo antedicho, Kicillof elogió a la ex presidenta: “Los mejores días siempre fueron peronistas, los días más felices fueron con Cristina. Los días mejores que se vienen tienen que estar en el futuro”.

No es momento de candidaturas

Por último, el mandatario bonaerense aclaró que en materia de candidaturas, “Falta mucho y no es momento” de discutirlas. “Ese futuro mejor lo vamos a hacer con el ejemplo de Perón, Evita, Néstor y Cristina, con nuestras convicciones para que escuche Milei: la dignidad no es un negocio, los derechos no se miden por la ganancia, la solidaridad no es una transacción y la libertad solo es posible con justicia social, la vida no es un mercado y la patria no se vende. ¡Viva Perón, carajo!”, concluyó. (InfoGEI)Ac