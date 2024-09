Pérez Esquivel: “Esta democracia no sirve porque es delegativa, necesitamos una que sea participativa”

Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz en 1980, señaló a ABC Radio por FM Records que “La noche de los lápices fue en La Plata cuando los jóvenes reclamaban por el boleto estudiantil y fueron reprimidos brutalmente por la dictadura militar. Es un momento muy trágico para la vida del país y que el momento actual quiere denigrar sin reconocer lo que vivió el pueblo argentino”.

Para el referente en derechos humanos, “Esto debe entenderlo el pueblo que lo votó para tener conciencia de que no queremos el olvido sino la memoria para seguir reconstruyendo como lo hicimos cuando reunimos más de 20 mil jóvenes en Chapadmalal para tener conciencia crítica y valores para que esto no vuelva a suceder nunca más”.

Luego enfatizó que “Este gobierno es consecuencia de no construir las cosas en los gobiernos anteriores, porque en el panorama actual se trata de desarticular el Estado, destruir las provincias y entregar el patrimonio del pueblo a las grandes corporaciones. Hay que hacer una lectura más en profundidad para comprender por qué los jóvenes que no vivieron lo mismo que nosotros llegaron a votar a este gobierno”.

Pérez Esquivel subrayó que “Cuando uno le pregunta a los jóvenes cómo se informan dicen que lo hacen con el Tik Tok y eso no permite un razonamiento profundo y un análisis de la situación que se vive, pero hay remar a contracorriente y construir nuevos espacios”.

“Tuvimos un fracaso en la cultura, en la difusión y en la memoria por eso hay que recuperar ese paso para que los jóvenes puedan entender que la memoria no es para quedarse en el pasado sino para iluminar el presente para construir nuevas perspectivas de vida”, agregó.

Críticas al gobierno de Milei

Pérez Esquivel resaltó que “Este gobierno ha aumentado la plata para las fuerzas de seguridad que hacen más insegura la vida del pueblo a través del miedo y en la última manifestación hasta le pegaron a una niña de 10 años, pero también me preocupa lo que votaron en el Congreso contra el pueblo y cedieron el poder que les dio para dárselos a quienes quieren destruir el Estado y recolonizar el país”.

Para el premio Nobel, “Esta democracia como esta no sirve porque delegativa porque el pueblo entrega todo el poder a aquellos que supuestamente los representan quedan en un estado de indefensión, lo que hace falta es una democracia participativa donde el pueblo tenga herramientas para evitar los abusos del poder”.

Por último indicó que “Nosotros presentamos en el Congreso el pedido de juicio político a Milei y su gabinete, pero no lo quisieron recibir y por eso tuvimos que pelear mucho para que lo reciban, aunque todavía no hay el número de diputados para iniciarlo. Ahí esta en tema del oro que se llevó a Londres o las políticas sociales o los pactos internacionales que desconocen con los hermanos indígenas en las provincias que lo único que reciben es la represión; por eso estamos avanzando en todas las instancias internacionales”.