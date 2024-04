La situación en los comedores es caótica por la no entrega de alimentos del gobierno nacional

Soledad Chiguay, integrante del comedor Evita, manifestó a ABC Radio por FM Records que “La verdad que la situación es caótica y hace más de seis meses que no recibimos partidas del Gobierno nacional. Con un convenio del Ministerio de Desarrollo Social y la UNICEF podíamos mantener el comedor en el Barrio Las Flores comprando alimentos, pero ahora se esta haciendo muy difícil”.

Luego relató que “Recibimos algunas donaciones de los propios compañeros del Movimiento Evita, salimos a pedir donaciones de la zona y hacemos eventos solidarios para juntar fondos, pero buscamos un diálogo con el Municipio para nuestro comedor y otras que están en las mismas condiciones de recortes que izo este gobierno, pero que ya habían comenzado a recortar en el gobierno anterior”.

Chiguay aseveró que “Muchas veces nos pasa que nos quedamos sin comida y no podemos hacerle nada a los que vienen a último momento, muchos se van con los taper vacíos y eso nos parte el corazón”.

La integrante del Movimiento Evita indicó que “Acá vinieron a hacer una inspección y tenemos todo en regla, pero con la locura del señor que esta en la Presidencia no llega la plata que esta destinada a los comedores. No podemos esperar una licitación porque el hambre es hoy y cuando manden las partidas ya vamos a poder comprar menos”.

“Nos tratan de gerenciadores de la pobreza, pero nosotros hacemos esto de corazón y para ayudar a los más necesitados que en los últimos meses crecieron entre un 40 o 50%, aunque algunos cuando consiguen una changa nos avisan que no van a venir y con el tiempo muchos terminan volviendo”, resaltó.

Finalmente dijo que “Los que quieran colaborar pueden acercarse al comedor que esta en Huergo y Carabelas, estamos abiertos de 9 a 6 de la tarde y además tenemos talleres productivos así que hay gente todo el día”.

Foto ilustrativa