Sindicato de Inquilinos: “Crecen los abusos, aumentos indebidos y desalojos violentos”

Pamela Dames, integrante del Sindicato de Inquilinos de Chubut, señaló a ABC Radio en FM Records que “Desde que el Gobierno nacional derogó la ley de alquileres se han incrementado las consultas y los casos crecen en función de los aumentos indebidos porque tienen contratos, pero también por arreglos en las viviendas que deberían hacer los propietarios y terminan haciéndolas los inquilinos”.

Luego explicó que “No es el único caso de un desalojo violento y muchos inquilinos desisten porque tienen miedo o porque no consiguen donde alquilar y se amoldan a las condiciones abusivas. Pero también la Justicia es muy laxa y las necesidades no pueden esperar los tiempos que se toma en resolver. Situaciones similares se vivieron durante la pandemia y la Justicia no hizo nada por lo que tuvimos que hacer una presentación ante la ONU”.

Dames resaltó que “También nos encontramos con otros problemas adicionales porque por ejemplo en el caso de lo sucedido en Comodoro Rivadavia la policía no quería tomar la denuncia, cuando se trata de un tercero ingresando a una propiedad privada y por la fuerza mientras el inquilino tiene todos los derechos para que eso no suceda”.

“Mientras existió la anterior ley había una cierta coherencia entre el salario y el acceso a la vivienda o las condiciones de permanencia en la vivienda, pero además facilitaba con incentivos la entrega de facturas por los alquileres, la firma de los contratos y el índice de actualización como el ICL; todas cosas que no estan sucediendo en la actualidad”, agregó.

Por último, ponderó que “Lo que hace falta es que el Estado tenga políticas públicas para el acceso a la vivienda, porque el problema no es la vivienda en alquiler sino la falta de esas políticas para que los inquilinos podamos tener el derecho de acceder a la vivienda propia”.