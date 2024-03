Ante la ola de despidos en el Estado, ATE anuncia una jornada de “ingresos masivos y simultáneos” para el miércoles 3

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizará el próximo miércoles 3, tras el fin de semana largo, una jornada nacional de protesta con “ingresos masivos y simultáneos” a los organismos públicos donde se registraron miles de despidos en las últimas horas.

“Presidente Milei, como ya sabrá y estará disfrutando, porque usted encabeza un gobierno dañino y cruel, los estatales ya empezamos a recibir miles de telegramas de despidos, pero el día 3 de abril igual nos vamos a presentar en nuestros puestos de trabajo, haciéndolo exclusivo responsable por cualquier hecho violento que hubiera que lamentar”, indicó el secretario general de ATE, nacional, Rodolfo Aguiar.

En tanto, para el titular de ATE Capital, Daniel Catalano, “el último reporte” que tienen desde el gremio indica que se produjeron unos 10 mil despedidos en las últimas horas.

“El último reporte que tengo es que llevamos más de 10.000 despidos. Es muy probable que lo que dijo Milei sobre los 15.000 despidos quizás sea así”, dijo Catalano este este jueves en declaraciones a El Destape radio.

Y agregó: “Les pedimos a esos 10 o 15 mil que el día miércoles entre las 8 y las 10 se presenten. Los cuerpos de delegados del sindicato estarán en los ministerios para poder ingresar a los puestos de trabajo”.

En tanto, a través de una publicación que realizó esta mañana en su cuenta de la plataforma X, Aguiar sostuvo: “Como le gusta tanto copiar modelos anteriores, nosotros esperamos que no se repitan escenarios del pasado, que la administración pública no esté militarizada y la policía no bloquee las puertas de los ministerios con listados de quienes sí y quienes no pueden ingresar”.

“Usted y sus funcionarios que tanto hablan de respetar la ley, han decidido quebrantar normas fundamentales y violar el Derecho constitucional a la Estabilidad en el Empleo Público (art 14 bis). Cada cesantía se convierte en un calvario para el trabajador y la familia que la sufre, pero también detrás de cada puesto de empleo que se pierde, hay una política pública que se desmantela”, advirtió.

Aguiar expresó además que “frente a esta tragedia social que está provocando” el gobierno, los trabajadores se van a “defender con las herramientas más efectivas que tenemos y que será ejerciendo nuestros derechos constitucionales de huelga, manifestación y libertad de expresión”.

Por último, indicó que “como son peligrosos y despiadados, anticipamos nuestro repudio a cualquier hecho de represión que desde la Casa Rosada se pudiera ordenar”. (SomosTelam.com.ar)