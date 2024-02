Sabrina Cortez dejó en ridículo a su exnovio al confesar cómo era en la intimidad

Previo a una nueva gala de eliminación en Gran Hermano (Telefe), Sabrina Cortez habló sobre uno de sus exnovios mientras estaba separada de Brian Fernández y lo dejó en ridículo al contar cómo era en la cama. En una charla con Agostina Spinelli, Virginia Demo, Manzana, Zoe Bogach y Joel Ojeda, la modelo dio detalles de su intimidad fuera de la casa.

En medio del escándalo que se desató después de ser acusada de serle infiel a su actual pareja con Alan Simone, la participante se sinceró con sus compañeros y volvió a causar polémica en las redes sociales. Los hermanitos estaban hablando sobre sexo y Agostina le hizo una fuerte pregunta a la rubia: “¿G… bien?”.

“Sí, pero no me dejaba mi espacio”, respondió Sabrina recordando las primeras salidas con un novio que tuvo hace unos años, cuando se separó brevemente de Brian Fernández. “No me mató tampoco”, admitió.

Sabrina Cortez recordó la mala experiencia que tuvo con uno de sus exnovios. (Foto: Captura Telefe)

“Ay pobre”, acotó Virginia, interrumpiéndola en el momento justo en el que mencionó a Fernández, posiblemente para comparar el desempeño de su ex con el de su pareja. Sin embargo, se retractó y, en cambio, comentó: “ “No me dio vuelta y vuelta como me hubiese gustado, pero no estaba mal”.

Según contó Sabrina, el joven en cuestión se llamaba Alan y salieron un par de veces mientras atravesaba una crisis en su relación de más de ocho años. Aunque el noviazgo no prosperó, reconoció que la mala experiencia le permitió entender por qué no tenía novia. “Después ya ni veía esa parte, no ponía eso en la balanza… ahí dije ‘con razón está soltero’”, sentenció con humor.

La preocupación de Sabrina de “Gran Hermano” luego de ver la reacción de su novio a la infidelidad con Alan

Sabrina Cortez no está pasando su mejor momento en Gran Hermano (Telefe). Luego de haber vivido un encuentro de pasión con Alan dentro del reality, la participante recibió una muy mala noticia: su novio, Brian Fernández decidió eliminar el mensaje que le iba a mandar durante su estadía en la casa.

Luego de que Santiago del Moro le comentara a la joven que la producción había cambiado la comunicación de su pareja por una de su mamá, Sabrina comenzó a pensar lo peor. “‘Lo cambió’ significa ‘ya está Brian, a otra cosa’”, disparó la rubia durante una charla con sus compañeros, quienes debatían lo que había pasado en la emisión del programa.

Sabrina Cortez de «Gran Hermano 2023» sospecha que su novio la abandonó tras la infidelidad con Alan: «Ya no existe más» (Foto: Captura Telefe)

Siguiendo con su razonamiento, sumó: “Significa ‘No te va a mandar ningún mensaje, Brian no existe más en tu vida’”. Más allá de la tristeza, la modelo se mostró decidida a continuar con su estrategia dentro del certamen. “No me cambia en nada, en definitiva, pero igual lo sé”, lanzó ante la mirada atónita de sus compañeros, quienes quisieron saber a qué se refería.

“Acá adentro no va a cambiar mi manera de ser. Lo único que me da que pensar pensar es que, primero, las cosas no se pueden hablar, pero lo que me preocupa es decirle mañana en la nominación ‘Brian te amo, saludos a la familia’ y que me miren así (pone cara de pocos amigos), y me digan ‘andate a la c… de tu madre, pendeja de mier…’”.