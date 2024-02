More Rial reveló porque su padre le regaló una casa a su hermana y no a ella: «Las dos íbamos a tener»

Los problemas entre Morena Rial y su padre Jorge Rial parecen no tener fin. La joven atraviesa un momento complicado al no contar con un lugar estable donde vivir junto a su hijo, y le pide a su padre una solución. Además, la relación con su hermana Rocío está distante, ya que esta recibió un departamento como regalo de su padre, mientras que Morena no tiene un lugar propio.

En una entrevista en «Mañanisima» con Cármen Barbieri, Morena habló sobre su situación económica. Aseguró que no ha tenido comunicación con Jorge Rial desde julio, y que el poco diálogo que mantienen es para castigarla: «Supongo que él hace todo lo que está haciendo por un tema, no sé si me quiere castigar, pero de alguna forma, hacerme entender que lo que pasó el año pasado no estuvo bien», expresó. Asimismo, indicó que siente que su padre está tratando de hacerle entender que lo que sucedió el año pasado estuvo mal, pero que en realidad está dañando a su hijo.

Morena dejó en claro que no busca dinero de su padre, sino un lugar estable donde vivir. Mencionó que su hermana Rocío tiene su propio departamento, regalo de su padre, y que ella también iba a tener uno, pero la situación cambió después de una pelea el año pasado. A pesar de esto, aseguró que no le molesta, ya que son cosas materiales: «Las dos íbamos a tener, el tema es que yo me peleé el año pasado (…) Hizo lo mismo con un auto, le dio una camioneta a mi hermana y a mí no. Pero no me molesta» indicó.

La joven reveló que se sustenta a sí misma y a su hijo trabajando en redes sociales y publicidad, donde gana buen dinero. Sin embargo, gran parte de sus ingresos se van en alquileres temporarios. Comentó que paga casi 50 mil pesos por día por un lugar donde vivir, lo cual considera una cantidad exorbitante.

La situación de Morena Rial refleja conflictos familiares y desafíos económicos, mientras busca estabilidad para ella y su hijo.