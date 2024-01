El Banco de Sangre del Hospital Regional necesita donantes de plaquetas

Las últimas semanas creció la demanda de sangre y plaquetas para pacientes oncológicos, por ello desde el Servicio de Hemoterapia y el Banco de Sangre del Hospital Regional, convocan a los vecinos de la ciudad a acercarse y donar, bajo el lema “La salud no se toma vacaciones”.

“Tenemos un banco de sangre que recibe a muchos donantes durante el año, pero estas vacaciones disminuyeron mucho las donaciones de sangre y plaquetas, por eso tenemos un desafío crucial: convocar a donantes para responder a la demanda” expresó el Dr. Jorge Benítez, Jefe del Servicio Hemoterapia y Banco de Sangre del Hospital. La demanda es tan importante y urgente que actualmente se convoca a donar a todas las personas de CUALQUIER GRUPO Y FACTOR, como también de plaquetas, que puedan acercarse entre las 7:30 y las 11:30hs en el actual edificio de la Cruz Roja, donde funciona el área de donación.

La sangre y las plaquetas son un recurso humano que solo se puede tener bajo la solidaridad de las personas, aunque donar sangre o plaquetas para algunos implique unas horas, para otros significa salvar su vida, como sucede hoy, dado que “La convocatoria se da porque el Hospital Regional es el centro de derivación onco hematológico, tanto de adulto como pediátricos y estamos teniendo una alta demanda de hemocomponentes, los pacientes necesitan y nosotros tenemos que responder. Pedimos a la comunidad que se acerque y se sume a esta red, porque donar siempre salva” describe el especialista.

Desde enero de 2023 se realizan campañas de donación de sangre y plaquetas, en distintos puntos de la ciudad para concientizar a la población y lograr el 100% de donantes voluntarios fidelizados, para no tener faltantes de unidades de sangre para los pacientes que lo necesitan en el hospital, se logró durante el año, pero ahora decayó y se suma el incremento en la demanda. “Los comodorenses son muy solidarios, esperemos que aquellos que cumplan los requisitos para donar se acerquen y entre todos logremos brindar una respuesta a los pacientes que hoy lo necesitan, como se hace cada vez que las personas se acercan a nuestro hospital. Hoy la mayor demanda es de plaquetas, un componente sanguíneo que tenemos circulando en la sangre y principalmente están relacionadas con la coagulación de la sangre y son necesarios para los pacientes oncológicos” dijo el Dr. Benitez.

El proceso de donación de plaquetas es distinto al de sangre, pero actualmente se solicita que se acerquen ambos. Sin embargo es necesario resaltar que cada persona que dona plaquetas, equivale a 6 personas que donan sangre, además el donante puede donar una vez por semana, esta es una gran diferencia con los donantes de sangre. “Esto se da porque el donante de plaquetas dona mediante el proceso de aféresis, donde se lo conecta a una máquina que solo extrae las plaquetas y devuelve el resto de los componentes sanguíneos al cuerpo” definió el médico de la institución.

Requisitos para donar plaquetas:

– Ser mayor de 18 años y menor de 65 años.

– Sentirse una persona sana al momento de la donación, no tener ninguna enfermedad.

– No haberse realizado un tatuaje o un piercing en el último año y tampoco una cirugía en los últimos 6 meses o un año.

– Si vas a donar, desayuná, en lo posible que no sea lácteos o comidas pesadas.

– El proceso de donación de plaquetas lleva aproximadamente una hora y media o dos horas.

¿Cómo es el proceso de donación de plaquetas?

El proceso lleva entre una hora y media o dos, es supervisado por un profesional, y el donante se conecta a una máquina que separa las plaquetas de la sangre, pero no sufre dolor alguno. Si donás contribuís con la mejora de pacientes oncológicos que necesitan plaquetas dependiendo la enfermedad que posean.

queres donar, podés anotarte acá: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZJkD3ADWhz3AvayBCJCTlLjW0mqYGe_0WX-BOYt7rqN-a1Q/viewform

Requisitos para donar sangre:

– Ser mayor de 18 años y menor de 65 años.

– Sentirse una persona sana al momento de la donación, no tener ninguna enfermedad.

– No haberse realizado un tatuaje o un piercing en el último año y tampoco una cirugía en los últimos 6 meses o un año.

– Si vas a donar, desayuná, en lo posible que no sea lácteos o comidas pesadas.

– El proceso de donación de plaquetas lleva aproximadamente una hora y media o dos horas.

¿Cómo es el proceso de donación de sangre?

La extracción dura entre 7 y 10 minutos, se realiza en un ambiente seguro y con material descartable. Se extrae sólo una unidad de sangre (alrededor de 450 ml).