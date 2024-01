Chubut le responde al Gobierno: «Nosotros no amenazamos con cortar el gas»

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, respondió hoy a las advertencias del oficialismo luego de que se hiciera pública una frase de presidente, Javier Milei, en las que habría afirmado que iba a «dejar sin un peso» a las provincias que no acompañen la Ley Ómnibus.

«Nosotros no los amenazamos con cortale la llave del gas, nosotros producimos las divisas que vienen dilapidando desde hace décadas los gobiernos nacionales. Sólo pedimos respeto», aseguró el gobernador durante un acto en territorio chubutense.

En este sentido, el mandatario provincial, expresó: «De cada 100 que aportamos recibimos apenas 40 y encima nos tenemos que bancar que nuestras rutas nacionales estén hechas un desastre, que nuestros puertos de aguas profundas estén destrozados».

«Nos vienen a decir que si no acompañamos no vamos a ver un peso. Así no nos manejamos nosotros. Nosotros no manejamos con respeto y vamos a acompañar todo lo que sea bueno para nuestra provincia y rechazar todo lo que sea malo», señaló Torres.

Otro de los que había mostrado su malestar con relación a las advertencias del oficialismo fue el gobernador de Rio Negro, Alberto Weretilneck, quien a través de un mensaje en redes, aseguró: «Nuestra República se formó por la unión federativa de las provincias. El federalismo es un principio fundamental de la organización política de la Argentina».

«Los gobiernos provinciales garantizamos servicios esenciales como la seguridad, la salud y la educación. Es una falacia decir que las provincias somos responsables del déficit fiscal de la Argentina. Nosotros no somos responsables», agregó el gobernador patagónico.

«Recibir este tipo de agravios del Gobierno Central es muy triste y molesto. Desde el interior no vamos a aceptar ningún tipo de apriete: vamos a defender a Río Negro y a las provincias patagónicas», sostuvo el mandatario provincial.

«Dejen de amenazar y convoquen al diálogo. Dejen de apretar y busquen acuerdos grandes para avanzar como sociedad. Dejen de lado la confrontación y busquen consensos. Saquen de sus cabeza vernos de rodillas», cerro Weretilneck.

Telefe Noticias