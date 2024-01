Ávila convocó a las Operadoras para garantizar el Plan de Inversiones

El Secretario General del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, encabezó el encuentro con las autoridades del sector empresarial, cuya intención es asegurar los presupuestos, y preservar y sostener las fuentes laborales en la Industria Petrolera para 2024 de Capsa, PAE, YPF y Tecpetrol en la Cuenca del Golfo San Jorge.

Jorge Ávila participó de la reunión de la que también tomaron parte el Gobernador de la Provincia de Chubut, Ignacio Torres; el Ministro de Hidrocarburos, Federico Ponce; el Presidente de Petrominera, Héctor Millar; el Director de YPF por Chubut, Emiliano Mongilardi; miembros de la Comisión Directiva del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut y representantes de las Operadoras.

El líder sindicalista había realizado a finales de diciembre del año pasado, un llamado a las empresas en vista a que éstas avalen la continuidad laboral de los Trabajadores de la Industria en la Cuenca del Golfo San Jorge, en un marco de necesidad de mantener el empleo y sostener la Paz Social, no sin mencionar la necesidad de abrir paritarias y defender los derechos de los Petroleros.

En la oportunidad, Ávila subrayó que nunca había pasado de llegar a diciembre sin los presupuestos aprobados para el año siguiente. Es por ello que para 2024 es la intención trabajar con todas las Operadoras para que se garanticen los presupuestos, los trabajos a realizarse y la inversión, ya que eso significa mantener los puestos laborales.

El titular del Gremio sostuvo que “estamos en un sistema complejo. Queremos que se levante el nivel de Exportación, porque eso es lo que se había hablado en un momento. Resulta que ahora no es así. El nivel de exportación se mantiene, no podemos exportar más de lo que hay, más del 20%, entonces así nadie va a invertir en la Cuenca”, determinó.

Detalles del encuentro

En la reunión con Operadoras y el Gobierno provincial, se expresó preocupación por la falta de Presupuesto, se dejó claro el posicionamiento del Sindicato y se acordó una futura reunión sobre la Inversión en la cuenca. Del mismo modo, se mencionó la posible salida de Tecpetrol y la necesidad de garantizar inversiones y empleo.

Acerca de esa Operadora, consideró que “tiene una Inversión enorme en Vaca Muerta, no la tiene en Comodoro Rivadavia y muy probablemente dentro de poco quiera dejar la Cuenca e irse. Si es así, ojalá venga otra Operadora que encare un Proyecto y pueda hacer el Trabajo que está haciendo hoy, que se lo hace con una menor cantidad de gente, ha echado mucho personal”.

En cuanto a la lucha por los puestos jerárquicos, expresó que “tenemos que ir a recuperar esos puestos laborales que sabemos que son nuestros, porque son Trabajadores que no cumplen ningún tipo de tarea de supervisión, por lo tanto no corresponde que sean jerárquicos”.