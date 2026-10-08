El intendente reunió a representantes de distintos sectores junto a integrantes del gabinete para abordar necesidades urgentes, infraestructura vial y servicios básicos. En el encuentro se definió avanzar en soluciones a corto plazo y articular las obras de mayor envergadura dentro de la planificación presupuestaria.

El intendente Othar Macharashvili, encabezó este jueves un encuentro en la sede de la Asociación Vecinal del barrio Laprida con representantes de ese sector, Sarmiento, Güemes, Bella Vista Norte y Manantial Rosales. La reunión tuvo como objetivo abordar las necesidades puntuales de cada zona y consolidar una agenda de trabajo conjunta que establezca prioridades a corto, mediano y largo plazo. Del encuentro participaron secretarios del gabinete municipal y dirigentes barriales.

Durante la jornada, el mandatario local expuso el panorama presupuestario actual y reconoció que la trama vial se mantiene como uno de los desafíos centrales de la ciudad. En ese sentido, remarcó el esfuerzo del Municipio por sostener obras de infraestructura esenciales y planteó la importancia de diseñar el Presupuesto 2027 con un enfoque territorial.

Al respecto, Macharashvili remarcó el criterio de abordaje para cada reclamo: “Vamos a individualizar cuáles son las obras o cuestiones más importantes y prioritarias para cada sector”. En esa línea, sostuvo que ciertas demandas se canalizarán mediante gestiones directas e inmediatas, mientras que aquellos proyectos de mayor envergadura se integrarán a la planificación presupuestaria del próximo ejercicio. Asimismo, enfatizó el compromiso de respaldar a entidades barriales ante el contexto socioeconómico: “Vamos a estar más cerca y a ver cómo resolvemos los problemas”, afirmó.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas, señaló que la convocatoria nació a partir de las inquietudes planteadas por los referentes y valoró la predisposición del gabinete para acercar las áreas operativas a los barrios. En tanto, el presidente de la Vecinal de Laprida, Ariel González valoró el trabajo articulado y consideró que “esta modalidad permite agilizar la presentación de problemáticas y llegar a tener respuestas. Trabajar en conjunto y todos para el mismo lado ayuda al Estado a poder lograr los objetivos”, sostuvo.