Más de 15 heridos en una explosión, con posterior incendio, en Carlos Spegazzini

Una explosión en una planta de agroquimicos del polo industrial de Carlos Spegazzini (Ezeiza) provocó hasta el momento 15 heridos y un incendio incontenible, pese a que en el lugar trabajan más de 20 dotaciones de bomberos.

Hay preocupación por la posibilidad que el fuego se expanda a otras plantas industriales y la posibilidad de que la nube de humo, que el viento comenzará a hacer circular, sea tóxica.

El intendente de Ezeiza, Gastón Granados, explicó que por el momento se desconoce cómo y dónde se originó la explosión, aunque afirmó que las llamas afectaron a varias plantas del polo. “Una de ellas es una planta química, donde se incendiaron los depósitos, donde hay cuestiones vinculadas al agro y la fertilización. También hay otra de plásticos, que se llama Plásticos Lago”, dijo en TN.