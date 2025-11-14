¿Cobrás hoy? Cronograma ANSES para este viernes 14 de noviembre: ¡No te lo pierdas!

La ANSES informó el cronograma de pagos para este viernes 14 de noviembre para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos. Cobran hoy:

Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

DNI terminados en 8 y 9: viernes 14 de noviembre.

Cuándo cobro las pensiones no contributivas en noviembre 2025 (Foto: ANSES)

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, quiénes cobran hoy

DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre.

Cuándo cobran los jubilados y pensionados en noviembre 2025 (Foto: ANSES)

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar, quiénes cobran hoy

DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre.

Cuándo cobro la AUH en noviembre 2025 (Foto: ANSES)

SUAF ANSES, quiénes cobran hoy

DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre.

Asignación por Embarazo (AUE), quiénes cobran hoy

DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre.

Cuándo cobro la AUE en noviembre 2025 (Foto: ANSES)

Asignación por Prenatal y Maternidad, quiénes cobran hoy

DNI terminados en 8 y 9: viernes 14 de noviembre.

Cuándo cobro la asignación por Prenatal y Maternidad en noviembre 2025 (Foto: ANSES)

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

Todas las terminaciones de documentos hasta el 10 de diciembre.

Cuándo cobro las asignaciones familiares en noviembre 2025 (Foto: ANSES)

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, nacimiento, adopción), quiénes cobran hoy

Todas las terminaciones de documentos hasta el 10 de diciembre.