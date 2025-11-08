Mónica Santino: “Diego es nuestra fuerza, nuestro faro y nuestra identidad”

En el marco del Congreso Maradona, la entrenadora y referente del fútbol femenino, Mónica Santino, compartió su emoción por participar de un espacio que —según sus palabras— “fue creado de manera colectiva y que nació en la cátedra de Diegologías, con la idea de que a partir de Diego podemos hablar de todo, porque Diego es nuestra identidad, nuestra historia y nuestra esencia”.

Durante las jornadas, Santino destacó el carácter comunitario y afectivo del evento:

“Estar en este congreso es como pasar tres días en un paraíso donde uno se reencuentra con amigos, amigas, se conoce gente nueva y vuelve a emocionarse una y otra vez. Maradona es un universo inagotable y sentimos que habrá Diego para muchísimo tiempo más, incluso para las próximas generaciones”.

Fiel a su trayectoria en la promoción del fútbol femenino y de las diversidades, Santino remarcó la fuerza simbólica de Maradona en las luchas por la igualdad en el deporte:

“En la cancha de la Villa 31, que conquistamos hace dieciocho años para que las mujeres puedan entrenar y jugar, tenemos un mural donde Diego lleva la camiseta azul del partido con Inglaterra y mira con dignidad, con esa mirada villera que nos representa. Nos recuerda que merecemos jugar, que tenemos vidas que merecen ser vividas”.

Durante el encuentro, Santino también presentó una historia conmovedora vinculada al llamado “techo de Diego”, un fragmento del techo original de la casa donde Maradona creció en Villa Fiorito. La pieza fue rescatada por una integrante del colectivo Las Diego Armando, que relató:

“Fui a limpiar la casa de Diego y me llevé un pedazo de ese techo. Es el techo que lo cubrió del sol y la lluvia, el que lo crió. Es parte de nuestra historia y voy a guardarlo como un tesoro”.

La mujer, que hoy entrena a niñas y jóvenes en el fútbol femenino, cerró con una frase que resumió el espíritu del encuentro:

“Es el techo de quien no tiene techo, y siempre lo supera”.

El Congreso Maradona volvió a confirmar que el legado del 10 trasciende el deporte y sigue siendo, para miles de argentinos y argentinas, una fuente de inspiración, identidad y resistencia colectiva.