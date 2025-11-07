Nueva victoria de Gimnasia en la Liga

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia se llevó la victoria por 85-76 ante San Lorenzo de Almagro, por una nueva jornada de La Liga Próximo. El goleador del encuentro fue José Ignacio Copesky con 19 puntos, mientras que en la visita, Facundo Ibañez aportó 17 unidades.

El encuentro, disputado en el Socios Fundadores con el arbitraje de Axel Catalan y Ricardo Alvarez, comenzó mejor para los de Boedo, aprovechando la poca efectividad del local para sacar una ventaja de ocho puntos (5-13) gracias al aporte de Felipe Fernández y de Valentino Nesci en los primeros minutos. Pese a los intentos por parte de Gimnasia para reducir la diferencia en el marcador con Benjamin Anrriquez y José Ignacio Copesky, San Lorenzo se llevó el primer cuarto 26-17. En el segundo periodo, el conjunto patagonico redujó la desventaja a cinco puntos (25-30) con los aportes de Natalio Santacroce y Ciro Melo, pero el Ciclón en los últimos minutos volvió a tomar una diferencia de diez puntos (31-41) con Francisco Celentano en la ofensiva, finalizando el cuarto arriba 44-37.

Tras el entretiempo, Gimnasia logró acortar la diferencia a cuatro puntos (42-46) con el ingreso de Jesus Centeno, pero los de Boedo con Facundo Ibañez a la cabeza de las ofensiva, volvió a tomar una diferencia de ocho. en los minutos finales del tercer cuarto, el conjunto patagonico nuevamente redujo la desventaja para cerrar el cuarto 57-59. En el último periodo, el Verde logró pasar al frente gracias a los triples de Copesky y de Valentino Ayala (66-59), pese a los intentos por parte de San Lorenzo de volver a tomar la ventaja en el marcador, Gimnasia manejó mejor sus ofensivas para mantener la diferencia a su favor y llevarse el juego por 85-76.

Síntesis:

Gimnasia 85 / San Lorenzo 76

Gimnasia: Natalio Santacroce 19, Valentino Ayala 12, Ignacio Copesky 19, Simón Dias 2, Ciro Melo 8 (fi) Jesus Centeno 13, Santino Santacroce 2, Valentino Segurado 0, Benjamín Anriquez 6, Matias Gonzales 2, Gabriel Frávega 0, Valentín Monzón 2. DT: Gustavo Sapochnik.San Lorenzo: Francisco Celentano 13, Facundo Ibañez 17, Felipe Fernandez 9, Joaquin Actis 13, Valentino Nesci 11 (fi) Santiago Tallade 5, Leonel Muñoz 6, Pedro Arias 2. DT: Juan Veira.Árbitros: Axel Catalan y Ricardo Alvarez.

Estadio: Socios Fundadores (Comodoro Rivadavia, Chubut).