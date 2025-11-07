¡Milei insiste! Bandas cambiarias se mantienen, pero crece presión para liberar cepo a empresas

El Gobierno argentino, liderado por Javier Milei, confirmó que mantendrá las bandas cambiarias hasta al menos 2027 para evitar sorpresas en el tipo de cambio. Esta decisión, respaldada por el titular del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, busca dar previsibilidad a la cotización del dólar. Sin embargo, los controles cambiarios para empresas podrían flexibilizarse gradualmente, generando expectativas entre inversores y analistas económicos.

El cepo cambiario, que limita el acceso al mercado oficial, se relajó parcialmente este año para personas físicas, pero las restricciones para empresas permanecen casi intactas. En medio de presiones electorales, el Gobierno reimpuso medidas como la «restricción cruzada», que impide comprar dólares MEP o CCL a quienes ya usaron el mercado oficial. Estimaciones indican que las empresas compraron unos USD 12.000 millones hasta septiembre a través de dueños de firmas.

Los dilemas del cepo

Mantener restricciones sin cambios tiene inconvenientes. Impide que Argentina recupere la categoría de mercado emergente, lo que podría atraer inversiones automáticas de USD 2.600 millones, según JP Morgan. Los fondos internacionales replicarían la participación local en índices como MSCI emergentes (0,5%) o MSCI Latinoamérica (6,3%).

Además, liberar el cepo es visto como un paso hacia la normalización económica. A diferencia de la gestión de Mauricio Macri (2015), que eliminó restricciones de golpe sin lograr superávit fiscal, Milei priorizó el equilibrio presupuestario desde el inicio, pero flexibiliza el cepo lentamente, con algunos retrocesos.

Flexibilización y reservas

Las bandas cambiarias (ajuste del 1% mensual) no impiden liberar restricciones. El Gobierno busca evitar volatilidad para controlar la inflación, pero analistas creen que conspira contra la acumulación de reservas en 2026. Inversores prefieren eliminar bandas y cepo para una flotación mayor, que facilitaría compras de dólares por el Central.

El anuncio de Milei genera dudas: ¿Cómo reaccionarán los mercados? La necesidad de fortalecer reservas es clave, pero compras masivas podrían presionar el tipo de cambio oficial, cercano a $1.500 mayorista. Todo indica que la flexibilización continuará, posiblemente desde el segundo trimestre de 2025 con dólares de la cosecha.

Este enfoque busca atraer inversiones y estabilizar la economía, pero el ritmo de cambios dependerá de la coyuntura electoral y financiera.

