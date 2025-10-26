Juan Pablo Luque: «Recorrimos toda la provincia e hicimos una campaña de escucha cara a cara»

El candidato a diputado nacional por Unidos Podemos, Juan Pablo Luque, emitió su voto este domingo en Comodoro Rivadavia. En una jornada que consideró como “tranquila y con buena participación”, destacó el compromiso ciudadano y volvió a marcar la dureza de la campaña que atravesó.

Luque relató que desde las primeras horas del día recorrió escuelas de la ciudad y mantuvo contacto con fiscales de toda la provincia, donde “la gente se está acercando a votar con normalidad”.

Adelantó que almorzará con su familia en la casa de sus padres antes de continuar con las visitas y luego ir al búnker para esperar los resultados.

El candidato de Unidos Podemos destacó además que fue la primera vez que votó con su hija, un hecho que consideró “muy importante”, y agregó que los chicos hoy “están más informados por las redes sociales”.

Sobre el escenario nacional, sostuvo que la jornada definirá “si Javier Milei mantiene el 55 % del balotaje o si baja ese porcentaje, y cuántos diputados nacionales tendrá el peronismo y La Libertad Avanza, algo clave para la Argentina que viene”.

Recordó además que «fue la campaña más sucia y asquerosa de la historia de Chubut, con una cantidad de recursos económicos puestos al servicio de dañar mi imagen”.

Finalmente, Luque remarcó el acompañamiento recibido durante la campaña:

“Recorrer toda la provincia y ver el cariño de la gente es gratificante. En la política de hoy, poder caminar tranquilo por tu ciudad después de haber sido intendente no es poco.”