Apareció Lourdes Fernández, ex Bandana, tras la denuncia de su madre: “Estoy perfecta”

La exintegrante de Bandana, Lourdes Fernández, más conocida como Lowrdez, reapareció públicamente este jueves por la mañana a través de sus redes sociales, tras la denuncia por su desaparición que había presentado su madre ante la policía.

“Chicos, me acabo de levantar. Estoy con gripe desde el lunes. No puedo creerlo, esto es terrible. Estoy perfecta. Gracias por ocuparse de mí, estoy bien”, expresó en un video publicado en su cuenta de Instagram, donde se la ve con disfonía y un visible malestar físico.

El mensaje fue emitido horas después de que su madre, Mabel, se presentara en la Comisaría Vecinal 14 B del barrio de Palermo para denunciar que no tenía contacto con su hija desde el 4 de octubre. La presentación fue realizada también en la Oficina Central Receptora de Denuncias del Ministerio Público Fiscal, que inició una averiguación de paradero.

Según trascendió, la policía se dirigió al domicilio de la cantante, donde fue recibida por un hombre que afirmó no tener vínculo actual con ella y aseguró que Lourdes ya no residía allí.

El caso generó preocupación entre sus seguidores y en los medios, especialmente porque en 2022 Lourdes había denunciado por violencia de género a su expareja, Leandro García Gómez.

Mientras tanto, la artista continúa activa en sus redes sociales, donde en las últimas horas también compartió historias con mensajes ambiguos sobre el amor y la reconciliación.