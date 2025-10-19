Los agarraron justo cuando querían desvalijar una casa en el barrio Moure

La Policía del Chubut informó que tres personas fueron detenidas este sábado 18 de octubre, alrededor de las 12:20 horas, en el barrio Moure de Comodoro Rivadavia, luego de ser sorprendidas tras intentar robar en una vivienda ubicada en calle Código 966, Extensión del barrio Moure.

De acuerdo con el reporte oficial de la Comisaría Seccional Quinta, el hecho se inició a partir de un aviso telefónico que alertó sobre la presencia de dos hombres ingresando a un domicilio. Al llegar al lugar, los efectivos se entrevistaron con la damnificada, quien aportó las características físicas y la vestimenta de los sospechosos, que habían escapado a pie en dirección al interior del barrio.

Tras un rápido rastrillaje, el personal policial logró localizar y aprehender a los dos hombres, que coincidían plenamente con la descripción brindada por la víctima. Durante el procedimiento, una mujer se presentó en el lugar e intentó interferir con la intervención policial, agrediendo por la espalda a una efectiva femenina, a quien tomó del cabello. Ante esta situación, fue reducida y trasladada a la dependencia policial.

En la vivienda afectada se constataron daños en la puerta de ingreso, reja y cerraduras, y se hallaron objetos listos para ser sustraídos, los cuales fueron secuestrados como parte de la causa.

Los detenidos fueron identificados como A.T. (21 años), G.J.J. (25 años) y V.Y.C. (21 años), quienes quedaron a disposición de la justicia por los delitos de tentativa de robo y atentado contra la autoridad.



