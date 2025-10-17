Visibilizar la salud mental es parte de garantizar derechos

En el marco del 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, el Centro de Día —dispositivo que depende del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia— llevó adelante una bicicleteada y caminata por el Paseo Costero. La propuesta buscó visibilizar los derechos de las personas con padecimiento mental y promover la inclusión social.

“Estamos en un contexto muy complejo. Sabemos que han cerrado la agencia Andis y que han intervenido las pensiones de personas con discapacidad. Muchos de nuestros usuarios se ven directamente afectados”, explicó Catalina huentequeo trabajadora social del centro d día de salud mental.

Durante la jornada participaron usuarias y usuarios del dispositivo, junto a profesionales de distintos servicios que integran la Jefatura de Salud Mental. “Queremos abrirnos a la comunidad, porque si no nos quedamos aislados. La idea es mostrar nuestra realidad local y cómo impactan las políticas nacionales”, agregó.