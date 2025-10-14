Milei sin bilateral con un Trump confundido y amenazador

El presidente Javier Milei no tuvo bilateral con su admirado Donald Trump, que redujo el encuentro anunciado a un almuerzo rápido entre funcionarios de ambos gobiernos y un anuncio muy particular de «salvataje»

Trump volvió a indicar erróneamente que este 26 de octubre Milei busca la reelección, que consideró que es indispensable para alejar a la izquierda del gobierno, y dejó en claro que la teórica ayuda de su país llegaría a la Argentina solo ante un buen resultado electoral.

Virginia Gallardo no sabe nada de nada y quedó en evidencia.

Santilli y Reihartdt hacen campaña pidiendo que «para votar al colorado marques al pelado», alusión a Espert quien, pese a que tuvo que renunciar a su candidatura, seguirá al tope de las boletas de LLA en la provincia de Buenos Aires.

Todo esto y más en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici: