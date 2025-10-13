Rada Tilly será sede de un encuentro patagónico de gestión deportiva con la participación de un referente internacional

En diálogo con La Posta Comodorense, representantes de HSP Salud y la Asociación de Deporte de la Patagonia adelantaron detalles del encuentro de gestión deportiva que se realizará la próxima semana en Rada Tilly, con la presencia destacada del Director de deportes de la Comunidad de Madrid y Asesor del ministerio de cultura y deporte de España, Alberto Álvarez Filgueira.

“Es un honor poder traerlo con el acompañamiento de sponsors y empresas. Este evento se realizará en Rada Tilly, a las 15 horas, con el apoyo de Comodoro Deportes, Chubut Deportes, Rada Tilly Deportes y el aval de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, a través de la Facultad de Medicina”, explicaron desde la organización.

La iniciativa forma parte de un trabajo sostenido que este grupo de profesionales lleva adelante para promover la salud, la actividad física y la profesionalización del deporte en toda la región patagónica.

“Venimos trabajando hace tiempo con un equipo interdisciplinario que abarca la parte médica, la readaptación física y la concientización sobre el deporte. Siempre acompañamos los eventos deportivos locales, especialmente las maratones, para asesorar sobre lesiones, calzado e indumentaria adecuada”, señalaron.

El encuentro está destinado a gestores deportivos, instituciones, dirigentes, entrenadores, deportistas, asociaciones vecinales y grupos de running, con el propósito de fortalecer la formación, la cooperación y el desarrollo de estrategias para el crecimiento deportivo en la Patagonia.

Las inscripciones pueden realizarse a través del Instituto de Educación Física, la cuenta de Instagram @HSP70, la Asociación de Deporte de la Patagonia o la Universidad Nacional de la Patagonia.