Luján Urrutia y Laureano Rosa ganaron la Medio Maratón New Balance en Comodoro Rivadavia

Este domingo se corrió la tercera edición de la Medio Maratón New Balance en Comodoro Rivadavia, una de las competencias más esperadas del calendario atlético patagónico, que contó con la participación de más de mil corredores en la Costanera céntrica.

El evento fue organizado por New Balance Series, con el auspicio de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia a través de Comodoro Deportes, consolidando una cita que combina deporte, turismo y comunidad.

Los ganadores de los 21K

En la distancia principal, la tandilense Luján Urrutia repitió su triunfo del año pasado y se consagró nuevamente campeona con un tiempo de 1:21:35. La comodorense Moira Miranda se quedó con el segundo lugar tras una excelente actuación (1:23:06), mientras que el tercer puesto fue para la deseadense Abril Petazzi (1:30:38).

Entre los varones, el mercedino Laureano Rosa se impuso con un registro de 1:07:14, seguido por el olímpico Joaquín Arbe (1:07:57) y el local David Rodríguez (1:09:08), quien fue el mejor comodorense en la prueba.

Resultados completos 21K

Mujeres:

1️⃣ Luján Urrutia – 1:21:35

2️⃣ Moira Miranda – 1:23:06

3️⃣ Abril Petazzi – 1:30:38

4️⃣ Cinthia Pinto – 1:32:02

5️⃣ Gabriela Yanos – 1:36:06

Varones:

1️⃣ Laureano Rosa – 1:07:14

2️⃣ Joaquín Arbe – 1:07:57

3️⃣ David Rodríguez – 1:09:08

4️⃣ Carlos Colinecul – 1:09:53

5️⃣ Martín León – 1:14:30

Los 10K también tuvieron acción

En los 10 kilómetros, la ganadora fue Andrea Pariente con 41:28, mientras que la comodorense Andrea Avilés (42:39) logró el segundo puesto, seguida por Leticia Mainecul (42:49).

Entre los hombres, el chubutense Eulalio “Coco” Muñoz se llevó la victoria con 31:51, completando el podio los locales Thiago Velásquez (32:37) y Matías Bellido (32:46).

Mujeres 10K:

1️⃣ Andrea Pariente – 41:28

2️⃣ Andrea Avilés – 42:39

3️⃣ Leticia Mainecul – 42:49

4️⃣ Luzmila Petazzi – 44:13

5️⃣ Luna Esperanza González – 44:01

Varones 10K:

1️⃣ Eulalio Muñoz – 31:51

2️⃣ Thiago Velásquez – 32:37

3️⃣ Matías Bellido – 32:46

4️⃣ Jorge Mérida – 34:06

5️⃣ Ezequiel Gelos – 34:58