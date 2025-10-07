Milei firmó extradición a Estados Unidos de Fred Machado

El Gobierno argentino avaló este martes la extradición a EEUU, decidida por la Corte Suprema, del empresario Federico «Fred» Machado, detenido por narcotráfico y vinculado a un diputado oficialista, José Luis Espert, que el domingo se vio obligado a renunciar como principal candidato del oficialismo en las elecciones parlamentarias del 26 de este mes.

«El presidente de la nación ha instruido a la Cancillería, a la Secretaría Legal y Técnica y a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a instrumentar de inmediato los pasos administrativos y diplomáticos necesarios para dar cumplimiento a la decisión judicial y avanzar con el acto ejecutivo», señaló este martes en un comunicado la Oficina del Presidente en alusión a la extradición de Machado.

El órgano del presidente confirmó la decisión del máximo tribunal del país de extraditar al empresario, detenido desde 2021 en el marco de una causa «donde se investiga la comisión de delitos federales».

Al informar de esta decisión, al poco tiempo de que se pronunciase la Corte Suprema, el Gobierno manifestó su compromiso con «la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de activos, el narcotráfico y el crimen organizado, para desbaratar las mafias y fortalecer la seguridad tanto nacional como transnacional».

La resolución del Gobierno se da a conocer después de que el máximo tribunal penal del país habilitara la extradición de Machado, en sintonía con la decisión que en primera instancia adoptó el Juzgado Federal nº 2 de la provincia de Neuquén (suroeste), que había declarado procedente la entrega del empresario para que sea juzgado por cinco de los cargos presentados por la justicia estadounidense.

Machado, detenido en la provincia de Río Negro (sur) desde el 16 de abril de 2021, está acusado en EEUU de ser parte de «una conspiración para producir y distribuir cocaína», y también enfrenta acusaciones de lavado de activos y estafa.

Este empresario aportó fondos no declarados para la campaña presidencial de 2019 del diputado nacional José Luis Espert, que iba a competir como cabeza de lista en representación de La Libertad Avanza (ultraderecha) en la provincia de Buenos Aires (este), principal distrito electoral del país, en las elecciones parlamentarias nacionales del 26 de este mes.

La decisión de extraditar a Machado complica aún más la situación judicial del diputado oficialista, más cuando un fiscal decidió este martes abrir una investigación para investigar los vínculos del legislador con el empresario que ahora será extraditado.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció que pondrá custodia a Machado, después de que así lo requiriera el abogado y referente político Juan Grabois, que fue quien presentó la denuncia contra Espert en la justicia federal.

Grabois, candidato a diputado en representación de Fuerza Patria, la principal fuerza opositora (peronista), aprovechó para recordar que la postulante a senadora del oficialismo en Río Negro es Lorena Villaverde, «detenida por llevar medio kilo de cocaína, vinculada patrimonialmente con Claudio Ciccarelli, testaferro de Fred Machado, que vive en la mansión de Ciccarelli», señaló en alusión a este hombre primo hermano del empresario.

Espert, que tiene mandato hasta diciembre, renunció en la víspera a la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, a sabiendas de que la oposición había convocado para este miércoles una sesión en la Cámara de Diputados para removerlo de ese cargo.

Un registro contable elaborado por el Bank of America acredita la transferencia de 200.000 dólares a Espert en 2020 por parte de la minera guatemalteca Minas del Pueblo, que aparece como parte de la estructura delictiva de Machado.

Ese documento fue parte de la evidencia utilizada en un juicio celebrado en 2023 en el estado de Texas, (centrosur de EEUU) en el que fue condenada una socia de Machado, Debra Mercer-Erwin.

La minera del país centroamericano habría sido parte de una estructura de estafa piramidal por la que Machado hacía creer a los inversores que estaban adquiriendo aviones.

El legislador, que en los últimos días dio numerosas explicaciones contradictorias, también ha reconocido que viajó en 36 ocasiones en los aviones privados que Machado puso a su disposición para realizar actividades proselitistas y que también se desplazó en su camioneta.

El presidente, Javier Milei, todavía defiende la inocencia de Espert, y asegura que se trata de una «campaña sucia» de la principal fuerza de la oposición, el kirchnerismo (peronismo). (Sputnik)