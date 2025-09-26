Rada Tilly suma un nuevo Punto Limpio en el Barrio El Mirador

El Municipio de Rada Tilly, a través de la Secretaría de Ambiente, inauguró esta semana un nuevo Punto Limpio en el Barrio El Mirador. Con esta incorporación, la ciudad ya cuenta con siete espacios destinados a la recolección diferenciada de residuos reciclables, en el marco del programa “Yo Separo”.

El nuevo contenedor se encuentra en un espacio amplio, diseñado para recibir papel, cartón, vidrio, plásticos, latas y envases tetrabrik. Se trata de una estructura similar al Ecopunto de Avenida Brown, posee una boca de acceso que facilita la disposición correcta de los materiales y garantiza mayor capacidad de almacenamiento. Con esta incorporación, Rada Tilly refuerza su compromiso con el cuidado del ambiente y la construcción de una ciudad más sustentable.

El Programa “Yo Separo”, que lleva más de diez años de implementación en Rada Tilly, se ha consolidado como una política pública ambiental que fomenta la separación en origen y la valorización de residuos. Gracias al compromiso de los vecinos, cientos de toneladas de materiales se reciclan anualmente.

“Que los residuos sean separados en origen permite que se reciclen y vuelvan a convertirse en materia prima, utilizada luego para producir nuevos productos. El Programa Yo Separo busca avanzar hacia un modelo de gestión de residuos que minimice la fracción de basura y destine al relleno sanitario únicamente lo que no se puede reciclar. Esta línea de política ambiental es fundamental para reducir el impacto negativo y promover la economía circular”, explicó el secretario de Ambiente, Hernán Marraco.

Además, Marraco destacó que el municipio trabaja en nuevas líneas de acción como la el compostaje comunitario en el Centro Agroecológico, con el objetivo de “proteger el ambiente, promover el desarrollo sostenible y generar acciones que contribuyan a una economía más verde”.

En septiembre de 2024 se había inaugurado un nuevo Punto Limpio frente al Centro de Acopio y se amplió la capacidad del ubicado en Avenida Seguí con la instalación de iglúes diferenciados (azul para papel y cartón, amarillo para plásticos, tetrabrik y latas).

Para optimizar el funcionamiento de los Puntos Limpios les recordamos a los vecinos:

-Disponer siempre los residuos limpios y secos.

-Aplastar latas y botellas plásticas para ahorrar espacio.

-Desarmar las cajas de cartón antes de depositarlas.

-Evitar dejar residuos fuera de los contenedores.

Ubicación de los Puntos Limpios en Rada Tilly:

-Barrio El Mirador (nuevo)

-Av. Urtubey, entre Fragata Sarmiento y 24 de Julio

-Plazoleta Altos de la Villa (calles Esquel y Tecka)

-Francisco Luque, entre Guerrico y Punta Indios

-Av. Coronel Francisco Seguí, entre Av. Brown y Combate Naval de Monte Santiago

-Ecopunto, entre Juan Guteff y Av. Brown

-Vereda del Centro de Acopio