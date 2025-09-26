Close Menu
viernes, septiembre 26
LA POSTA RADA TILLY

Presentan en Rada Tilly “La Carrera de Boca”

El evento, que une deporte, identidad y comunidad, invita a participar de la previa de una competencia que promete ser única en el sur.
Este jueves 2 de octubre a las 18 horas, el Parador Patagonia de Rada Tilly será escenario de la presentación oficial de “La Carrera de Boca”, una propuesta que busca unir deporte, identidad y comunidad en un solo encuentro.

La convocatoria invita a vecinos, deportistas y público en general a ser parte de la previa de una competencia que promete marcar un hito en el calendario deportivo de la región. Durante la presentación se compartirán detalles de la organización, el circuito y las sorpresas que acompañarán a los participantes.

