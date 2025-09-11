Mañana habrá paro por 24 hs de todos los gremios universitarios contra el veto de Milei

Gloria Herrera, Secretaría general de la Asociación de Docentes Universitarios, indicó a ABC Radio por FM Records que “Mañana hay paro nacional contra el veto del presidente Javier Milei y esto es parte de un plan de lucha que iniciamos en agosto haciendo medidas de fuerza, con clases públicas y actividades de visibilización en distintas sedes. Mañana también vamos a acompañar a los docentes de la ATECh en sus reclamos”.

Luego agregó que “Hemos perdido más de tres salarios con este gobierno, con una paritaria que no existe, un aumento del apenas el 3,9% hasta diciembre y una suma fija de solamente 25 mil pesos que cobramos en septiembre con una práctica de salarios en negro”.

Resaltó que “Todavía no estamos viendo entre nuestros compañeros el abandono de la docencia universitaria, pero sí vemos el pluriempleo con sus actividades particulares con la finalidad de llegar a fin de mes”.

“El 17 o el 24 estaremos haciendo una nueva marcha federal cuando la Cámara de Diputados trate el rechazo al veto a la Ley de Financiamiento Universitario”, anticipó.

Los No Docentes

José Giri, secretario general del Gremio No Docente de la Universidad, manifestó a ABC Radio por FM Records que “Esto es lo que esperábamos con el veto presidencial. Ni con el cachetazo que tuvieron el fin de semana retrocedieron un poquito, se ve que no le importa nada y es por pura crueldad”, y agregó que “El paro del viernes por la totalidad de los gremios universitarios, incluyendo a docentes y no docentes”.

El referente no docente indicó que “La situación es muy complicada, pero tratamos de estar todos juntos para darnos ánimo y resistir. Se va a venir otra marcha federal y la haremos el día que se trate el tema del rechazo al veto en la Cámara de Diputados”.

Asimismo, adelantó que “Todo indicaría que estarían los números para el miércoles 17 y esperamos la convocatoria a la sesión en Diputados”.

Por último se refirió a la sanción contra el alumno que arrojó un tacho de basura en una asamblea y dijo que “Nos parece que la sanción esta bien y tiene que quedar claro que esas cosas no se pueden hacer, mientras que la denuncia judicial de la compañera no docente sigue su curso”.