Retención de servicios en Expreso Rada Tilly por falta de pago

La empresa Expreso Rada Tilly S.R.L. comunicó que, debido a la falta de pago de subsidios, se encuentra imposibilitada de cumplir con la totalidad de los haberes del personal. Ante esta situación, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) resolvió llevar adelante una medida de fuerza que afecta directamente el servicio de transporte público.

Según el comunicado oficial, a partir de hoy y hasta nuevo aviso no habrá circulación de colectivos en el recorrido que conecta Comodoro Rivadavia con Rada Tilly, dejando a cientos de usuarios sin servicio.

Desde la compañía pidieron disculpas a la comunidad por los inconvenientes ocasionados y aseguraron que trabajan para encontrar una pronta solución: “Trataremos de resolver la situación a la mayor brevedad”, indicaron.