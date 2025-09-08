Luque celebró el triunfo de Axel Kicillof y apuntó a redoblar esfuerzos en Chubut de cara a octubre

El exintendente de Comodoro Rivadavia y candidato a diputado nacional por Unidos Podemos, Juan Pablo Luque, analizó el resultado electoral de este domingo en la provincia de Buenos Aires, donde Axel Kicillof se impuso con una diferencia de casi 14 puntos sobre los candidatos de La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio.

“Fue una noche donde uno recupera la esperanza en la Argentina, de que las cosas pueden cambiar y de que tanta gente que está pasando situaciones trágicas pueda empezar a modificarlas a partir de una estrategia que puso a Axel Kicillof como conductor”, expresó Luque en diálogo con ABC Radio, FM Records.

En esa línea, destacó que el triunfo no solo es un plebiscito de la gestión nacional de Javier Milei, sino también una ratificación del liderazgo de Kicillof como gobernador y “candidato natural a la presidencia en 2027”.

Consultado sobre la proyección en la provincia, Luque aseguró que ahora el desafío será “redoblar esfuerzos para meter dos bancas en la Cámara de Diputados de la Nación junto con Lorena Lisianzin” y así defender los intereses de los chubutenses.

“Mientras más diputados nacionales tengamos, más garantías vamos a poder tener de frenar medidas en contra de los jubilados, de las personas con discapacidad y de los trabajadores que perdieron su empleo, remarcó.

Finalmente, el exintendente consideró que el mensaje de las urnas fue claro: “Kicillof planteó que hay que terminar con la soberbia y la violencia verbal del gobierno nacional. No puede ser que en casi veinte meses de gestión, el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el presidente de la Nación no hayan tenido una sola reunión”.

Luque concluyó que la política debe dejar de hablarse a sí misma y enfocarse en resolver los problemas cotidianos de la gente.