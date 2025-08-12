Violento hecho en el frigorífico de Trevelin: Dos jueces confirmaron la prisión preventiva

La Fiscalía abogó por el mantenimiento de la prisión preventiva de uno de los imputados por el hecho que tuvo por damnificado al titular del frigorífico de Trevelin. Este martes se realizó la audiencia de revisión solicitada por la defensa. La fiscal María Bottini y el procurador de fiscalía Ismael Cerdá, insistieron en la existencia de riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación. La decisión de confirmar la prisión preventiva fue tomada por dos jueces de Comodoro Rivadavia, Martin Cosmaro y Miguel Ángel Caviglia.

Los magistrados desecharon el cuestionamiento a las condiciones del lugar de detención, en primer lugar, porque el detenido ya fue trasladado a una comisaría que se encuentra habilitada para alojar a personas privadas de la libertad. En segundo lugar, coincidieron en que se trató de un hecho sumamente grave, que la investigación es incipiente y por lo tanto también lo son las calificaciones jurídicas, no obstante, hay elementos para sostener en esta etapa los planteos que realiza la Fiscalía. Los jueces se refirieron a la utilización de un arma de fuego en el hecho, a que el arma fue encontrada en poder de los imputados, que la víctima refirió que se utilizó y que se la puede apreciar en la filmación de la cámara de seguridad.

En base a estos elementos, concluyeron que la decisión de dictar la prisión preventiva es acertada y debidamente fundada en lo que establece el Código Procesal Penal. La medida se mantiene por el plazo de sesenta días dispuestos originalmente.