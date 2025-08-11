Turismo educativo y conciencia ambiental: propuesta de Lago Puelo llega a la Expo Turismo 2025 en Comodoro

En el marco de la Expo Turismo 2025, que se desarrolla en el Predio Ferial de Comodoro Rivadavia, este sábado 16 de agosto a las 15:00 horas se llevará adelante la charla “Turismo Educativo en Lago Puelo, Educación Ambiental y Prevención de Incendios Forestales”, a cargo de Guido Luciano Marchissio, licenciado y guía de turismo de la Asociación Civil de Guías de Turismo de la Comarca Andina del Paralelo 42.

La propuesta presentará a Lago Puelo y a la Comarca Andina como una alternativa para el turismo estudiantil, destacando actividades en áreas naturales protegidas, visitas a establecimientos productivos y otros atractivos turísticos. El objetivo central es fortalecer la educación ambiental, concientizar sobre la prevención de incendios forestales y fomentar una experiencia turística sana, divertida y con contenido pedagógico.

La iniciativa pone en valor el trabajo conjunto entre guías de turismo y escuelas para desarrollar propuestas que integren recreación y aprendizaje. La entrada es libre y gratuita, y la actividad se desarrollará en el escenario principal del Predio Ferial.



