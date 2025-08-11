Close Menu
Turismo educativo y conciencia ambiental: propuesta de Lago Puelo llega a la Expo Turismo 2025 en Comodoro

La charla, a cargo del guía Guido Luciano Marchissio, abordará el turismo estudiantil con foco en la educación ambiental y la prevención de incendios forestales, presentando las oportunidades de la Comarca Andina.
En el marco de la Expo Turismo 2025, que se desarrolla en el Predio Ferial de Comodoro Rivadavia, este sábado 16 de agosto a las 15:00 horas se llevará adelante la charla “Turismo Educativo en Lago Puelo, Educación Ambiental y Prevención de Incendios Forestales”, a cargo de Guido Luciano Marchissio, licenciado y guía de turismo de la Asociación Civil de Guías de Turismo de la Comarca Andina del Paralelo 42.

La propuesta presentará a Lago Puelo y a la Comarca Andina como una alternativa para el turismo estudiantil, destacando actividades en áreas naturales protegidas, visitas a establecimientos productivos y otros atractivos turísticos. El objetivo central es fortalecer la educación ambiental, concientizar sobre la prevención de incendios forestales y fomentar una experiencia turística sana, divertida y con contenido pedagógico.

La iniciativa pone en valor el trabajo conjunto entre guías de turismo y escuelas para desarrollar propuestas que integren recreación y aprendizaje. La entrada es libre y gratuita, y la actividad se desarrollará en el escenario principal del Predio Ferial.


