El periodista Luis Luján Danchef solicitó ayuda económica por su delicada situación financiera

El periodista Luis Luján Danchef realizó un pedido público de ayuda económica, manifestando que atraviesa una complicada situación financiera. En un mensaje dirigido a la comunidad, comenzó pidiendo disculpas por lo que calificó como un “atrevimiento” y explicó que recurrió a esta solicitud porque no encuentra otra salida.

“Estoy atravesando una situación económica y financiera bastante complicada. Tarjetas de crédito, créditos que no puedo cumplir, me motivan precisamente a pedirles esta mano, esta ayuda”, expresó Danchef.

El comunicador, con una extensa trayectoria en medios locales, detalló que cualquier colaboración será de gran ayuda y agradeció de antemano la solidaridad de quienes puedan contribuir. “Desde ya les agradezco muchísimo y los quiero mucho”, agregó en su mensaje.

Danchef también dejó sus datos bancarios para recibir aportes y reiteró su gratitud hacia quienes se tomen el tiempo de escuchar y responder a su pedido.

Alias: puerta.bote.armada en el Banco Hipotecario y a la cuenta de Luis Luján Dancheff.



