Histórico nacimiento de un yaguareté silvestre en El Impenetrable: un símbolo de esperanza para el Chaco argentino

Un cachorro de yaguareté fue avistado junto a su madre en el Parque Nacional El Impenetrable, en el Chaco argentino, marcando un hecho histórico para la conservación de esta especie, considerada en peligro crítico de extinción. Se trata del primer nacimiento registrado en estado verdaderamente silvestre en la región chaqueña en décadas.

El hallazgo fue realizado a comienzos de este mes por los guías locales Pablo Luna y Darío Soraire, quienes navegaban por el río Bermejo cuando se toparon con una escena extraordinaria: Nalá, una de las hembras liberadas en 2024 como parte del programa de reintroducción, apareció junto a su cría de unos cinco meses de edad en una de las barrancas del parque.

Este nacimiento representa una esperanza concreta de que el yaguareté pueda volver a habitar de forma natural y estable el ecosistema del Chaco seco argentino, donde había desaparecido casi por completo. Hasta 2019, la especie se consideraba virtualmente extinta en la región, hasta que la aparición de Quaranta, un macho solitario, impulsó el inicio de un ambicioso plan de restauración ecológica.

Desde entonces, Fundación Rewilding Argentina, junto a la Administración de Parques Nacionales, trabaja en la liberación de ejemplares provenientes de centros de rescate y cautiverio. Nalá, protagonista de este logro, es una de las hembras que logró adaptarse y reproducirse en libertad.

“Esta vez no fueron las balas, sino los ojos y la cámara de dos jóvenes guías los que captaron el espectáculo”, destacaron desde Fundación Rewilding, celebrando tanto el avance en la reintroducción del yaguareté como el rol clave de las comunidades locales en la protección de la fauna nativa.

En los próximos días, se conocerán más detalles sobre la cría, su desarrollo y el comportamiento de Nalá, en una historia que ya simboliza el comienzo de una nueva era para el ecosistema chaqueño.



