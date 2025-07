Una multitud respaldó a Luque y Elisaincin  

La fórmula que encabeza Juan Pablo Luque junto a la trelewense Lorena Elisaincin como precandidatos a diputados nacionales, protagonizaron un acto por el aniversario del paso a la inmortalidad de Evita en Comodoro Rivadavia, ante una multitud de militantes peronistas.

A una semana de las internas peronistas, Juan Pablo Luque y Lorena Elisaincin recibieron el acompañamiento de una multitud en Comodoro, con cientos de militantes y un gran apoyo político y gremial.

“Gracias una vez más por estar acompañándonos en este aniversario de Eva Perón que nos encuentra a todos unidos y nos obliga a recordarla como ella hubiera querido: movilizándonos” dijo Luque ovacionado por la militancia local y muchos que también llegaron desde distintos puntos de la provincia.

Acto seguido, comenzó con un claro mensaje hacia la militancia, explicando la decisión de ser candidato a diputado nacional: “El peronismo aparece siempre en los momentos más difíciles que atraviesa nuestro país, saliendo a dar una batalla que muchos creían que estaba perdida” agregó.

El precandidato destacó la fórmula que integra junto a Lorena Elisaincin, Juan Peralta y Alejandra Dhualde para la diputación nacional. “Esta fórmula me llena de orgullo, Lorena es una militante con unos ovarios tremendos, está demostrando día a día cómo se tiene que militar en Trelew”.

Luque destacó el rol de la militancia en la interna que vienen llevando adelante y se diferenció de otros espacios. “No somos ni tiktokers, ni influencers, no somos un partido de marketing”.

Luque advirtió sobre la importancia de la elección: “Está en juego el futuro de los abuelos, de los sectores con discapacidad, nuestros trabajadores que están perdiendo sus puestos de trabajo y muchísimos en informalidad para poder llevar un pan a la casa. Hoy crece el desempleo y la informalidad, cada vez hay más gente con monotributo o en las ferias de nuestros barrios vendiendo algún producto para poder llegar a fin de mes”.

“Nosotros representamos todo lo contrario. Cuando empezamos a pensar en esta precandidatura, lo único que me movilizó es el silencio que aturde en esta provincia, muchos tienen miedo de decir lo que está pasando” disparó.

Agradeció el “cariño, la lealtad y el acompañamiento del pueblo trabajador. Los miro a la cara a cada uno de ustedes y les agradezco, porque nos han puesto de pie, nos han ayudado a recuperar esa esperanza que necesitamos para salir a dar una batalla”.

*Duro discurso contra el gobernador Torre: yo no uso fondos públicos para sentarme en la mesa de Mirtha Legrand”*

Para Luque “esta interna dejó de ser una interna peronista para ser una interna entre el peronismo y el gobernador Torres, que ha tenido la caradurez de meterse en una interna nuestra”.

“Sepa, gobernador, que no estuve escondido dos años debajo de la alfombra” señaló Luque, “nosotros lo peronistas somos responsables, defendemos y abrazamos la democracia, por eso lo dejamos gobernar”.

“No se proyecte en mí, yo no quiero fama, no le pago a Mirta Legrand, no le pago a Fantino. Yo no uso los fondos del Estado, gobernador, para ir a sentarme con Susana Giménez. Cuando me tocó gobernar los fondos públicos los usé para hacer más de 500 obras, para darle pelota a la cultura, para trabajar con clubes, para trabajar con los jubilados, con los más desprotegidos, para darle créditos a nuestras pymes y emprendedores. Eso es lo que hicimos con los recursos del Estado” aseveró ante el estallido de aplausos.

“Nosotros no somos socios de Milei, ese es nuestro verdadero enemigo. No tenemos nada que ver con las políticas de Javier Milei, que es nuestro verdadero enemigo”.

“Al peronismo cuando le tocan el culo se pone de pie, sale a militar, recorre cada uno de nuestros pueblos”, manifestó Luque y pidió “el último esfuerzo, que recorramos casa por casa, barrio por barrio, y vayamos a buscar a cada compañero y compañera para decirle que el 3 de agosto el peronismo se pone de pie, y saca adelante una batalla que es la que nos reclama el pueblo argentino, de ir al Congreso de la Nación a ponerle un freno a este gobierno cruel, insensible, deshumano”,

“El pueblo nos necesita, y nosotros vamos a tener la responsabilidad junto con Lorena de ir a buscar esos votos y devolverle la esperanza al pueblo chubutense” finalizó.

*Lorena Elisaincin: “Esta fórmula es el futuro”*

La precandidata a diputada nacional por el frente Arriba Chubut agradeció el acompañamiento de la militancia: “Estoy feliz de encontrarme con compañeros y compañeras que hace mucho no veía. Hoy en este aniversario de la muerte de Eva Perón, pensaba en el legado, en quiénes somos los peronistas”.

“La militancia es un granito de arena todos los días. Yo me acuerdo todos los días que Evita nos dio voz a las mujeres, y me levanto a luchar por los compañeros y los compañeros” destacó.

Para Elisaincin “en esta interna lo que está en juego es la defensa de los jubilados, la defensa de los estudiantes y las mujeres. Lo primero que recortaron fue a las mujeres”.

“Le pido a cada compañera y cada compañero que abra el padrón, puntee y vaya a visitar el tiempo que queda a cada compañero y le hable del futuro. Esta fórmula es el futuro” destacó la candidata.