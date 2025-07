Seis meses de prisión preventiva para acusado por la muerte de una policía

La jueza penal Patricia Reyes dispuso hoy la prisión preventiva por un plazo de seis meses a la Lucas Entraigas, acusado por el homicidio de la Sargento de la Policía del Chubut Marcela Tagariello, en un hecho ocurrido el pasado miércoles 16 de julio en horas de la noche.

Este viernes al mediodía se realizó en la sala de audiencias de la Oficina Judicial de Puerto Madryn, la audiencia de control de detención del acusado y en ese marco se lo imputó por el delito de robo agravado por el uso de arma, en concurso con homicidio doblemente agravado, criminis causa y por ser la víctima miembro de la fuerza policial.

La magistrada declaró la legalidad de la detención y tras resolver la prisión preventiva como medida de coerción por el plazo de seis meses, dispuso su alojamiento en una Unidad Penitenciaria Federal.

El Poder Judicial de Chubut inició gestiones para asegurar la ubicación del detenido en la U6 de Rawson, en tanto que la magistrada instó al Ministerio de Seguridad de Chubut a trabajar en el mismo sentido.

El caso

La acusación, a cargo del Fiscal Jefe de la Fiscalía Madryn, Dr. Alex Wiliams, detalló el hecho en el cual fue herida de muerte la policía Tagariello y fundamentó la acusación contra Entraigas como autor del disparo que dio muerte a la uniformada en el marco de un robo ocurrido dentro de una vivienda del barrio San Miguel de Puerto Madryn.

De acuerdo a lo informado por la fiscalía, el delincuente habría sido sorprendido por la dueña de una vivienda ubicada sobre calle Vito Roca entre Rivadavia y Alem, en momentos que se encontraba en el interior de la morada. Entraigas habría amenazado a la mujer con un arma de fuego, pero un sobrino de la dueña de casa dio aviso a vecinos sobre el hecho y estos a su vez alertaron a la policía respecto al episodio.

Al llegar al lugar un móvil de la Policía del Chubut, la víctima fatal del hecho ingreso a la casa con el fin de verificar la existencia del delito y fue en ese contexto que habría recibido dos disparos de arma de fuego. Uno de los proyectiles habría impactado en el chaleco antibala y el restante ingresó al tórax a través de la axila izquierda de la policía, provocando lesiones de tal gravedad que ocasionaron su muerte pocos minutos después, cuando era derivada al Hospital Isola.

El delincuente habría escapado del lugar por patios de casas vecinas y en ese sentido la fiscalía aportó distintos testimonios para acreditar los hechos, como así también elementos vinculados al acusado, los cuales fueron secuestrados durante allanamientos realizados en la vivienda donde fue detenido.

El MPF solicitó que se declare la legalidad de la detención, que se habilite la investigación penal preparatoria por el plazo de seis meses y se disponga la prisión preventiva de Entraigas por el mismo tiempo, en virtud de tener elementos de convicción para sostener que se trataría del autor del delito. También informaron que se trata de una persona con antecedentes judiciales condenatorios.

La calificación legal escogida para el caso es robo agravado por el uso de arma (art.166 inc 2) en concurso con homicidio doblemente agravado, criminis causa y por ser miembro de la policía (art. 80 inc 7 y 8 en calidad de autor, art. 45 y 55) y la pena prevista para este caso es prisión perpetua.

Posición de la defensa pública

La Dra. María Laura Martensen, defensora pública que tuvo a cargo la representación legal del acusado, no se opuso a ninguno de los requerimientos de la parte acusadora, pero si plantearon que se extremen las medidas de seguridad para su asistido, en particular que fuera alojado en un instituto penitenciario del sistema federal.

