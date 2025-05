Analizan posible nueva traza del camino alternativo Rada Tilly-Comodoro Rivadavia

Teniendo en cuenta, que la postura explícita y manifiesta, por parte del Municipio de Rada Tilly es no reabrir el camino Juan Domingo Perón, hasta tanto no se realicen los estudios geológicos necesarios (demorados hace años). Desde el Partido Vecinal indicaron que consideran de vital

importancia y necesidad, para los vecinos, contar con otra alternativa de acceso y salida de la ciudad.

Las opciones son muy pocas, cada vez menos, debido a la gran cantidad de urbanizaciones que hay en todo alrededor, y por eso desde parte de la oposición creen que es fundamental no desestimar las oportunidades como esta, además están convencidos que esto es planificar, para luego no resolver mal y tarde los problemas. De esta forma los concejales continúan con el compromiso asumido con los vecinos ante el reclamo constante.

El anteproyecto presentado en la intendencia propone crear una rotonda en intersecciones del viejo camino en cercanías al puente reconstruido hace unos años por el gobierno provincial, que se uniría con la rotonda de acceso a la ciudad, el tramo a resolver por ambos municipios sería de unos 1000mts. aproximadamente. «Este camino vecinal interjurisdiccional propone ser una alternativa de circulación sin necesidad de ingresar a la Ruta Nacional N°3».

Asimismo, los concejales expresaron que el anteproyecto será presentado en breve a las

autoridades de Comodoro Rivadavia para su respectivo análisis.

Por último, los concejales comentaron que la reunión con la Intendenta fue positiva, se intercambió información, y se acordó un análisis más profundo por parte del Ejecutivo Municipal, y así poder avanzar, finalmente con una solución a este urgente a este problema.