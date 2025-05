El BCRA necesita que lleguen u$s10.000 mill para que la bicicleta funcione

(Por InfoGEI). Poco después de levantar el cepo, el Banco Central (BCRA) eliminó las restricciones para el ingreso de capitales del exterior, con la obligación de permanencia de seis meses. Busca que lleguen dólares y se queden, hasta las elecciones al menos. Está muy presente la experiencia de Mauricio Macri, cuando, tras el fin de las restricciones cambiarias, llegaron fondos especulativos, pero salieron tras los comicios. Informe de Pilar Wolffelt, Subeditora de Finanzas y Mercados de Artemisión.

Economía tiene que rollear («refinanciar» un vencimiento) unos u$s 4800 millones en julio. Además, esperan una cuenta corriente negativa principalmente por déficit de servicios (turismo) y pago de intereses que suman casi u$s 14.000 millones, de los cuales u$s 7600 millones son del sector público por los pagos de deuda al Fondo Monetario Internacional (FMI) y los bonistas.

Según el economista y director de MyR Consultores, Fabio Rodríguez, el Gobierno «busca conseguir fondos para engrosar y cumplir la meta» de acumulación de reservas del Banco Central (BCRA) y para ello recurre «a préstamos del exterior y/o capital de cartera especulativo».

Asimismo, para el economista Martín Carro, «el hecho de haber autorizado el ingreso de fondos financieros desde el exterior es una señal para que los locales se animen a volcar dólares porque pueden leer que si vienen va a haber posibilidad de hacer tasa en pesos».

El Gobierno necesita no tocar los dólares del FMI para mantener su credibilidad y que eso redunde en una caída del riesgo país y un rolleo de la deuda. «Eso se combina con el hecho de que, en función de cumplir con las metas del FMI, necesita comprar dólares», dice Carro.

Tiene que embolsar unos u$s 5000 millones y unos u$s 4000 millones más de acá a fin de año. Sin embargo, es muy probable que eso se complique porque debería forzar ir al piso de la banda cambiaria para lograrlo y el mercado querrá comprar barato también.

Por eso requiere que ingresen fuertes flujos para que ceda el tipo de cambio al nivel más bajo.

Más dólares para bajar el tipo de cambio

«El oficialismo estima que entrarán u$s 10.000 millones de fondos especulativos, casi u$s 8000 millones en 2025 y el resto en 2026, según prometió al FMI», señala el economista Federico Glustein.

Considera que el hecho de que ingresen dependerá de varios factores, pero «la estabilidad del tipo de cambio, el crecimiento de la macro y evitar corridas, son tres elementos fundamentales, en conjunto con la baja de la inflación». Santiago Bausili, presidente de BCRA, impulsa el ingreso de capitales del exterior.

Elecciones y riesgo país complican el panorama

Por ahora, el ingreso viene lento. «Las elecciones condicionan el ingreso de dólares del exterior al igual que el riesgo país, que sigue algo elevado. Eso se suma a que nosotros estamos calificados como país de frontera», advierte el director de CyT Asesores Económicos. Advierte que «esos elementos desincentivan el ingreso de fondos del exterior».

Por otro lado, está muy presente en el mercado la experiencia del Gobierno de Mauricio Macri, cuando, tras el fin de las restricciones cambiarias, llegaron fondos especulativos, pero se fueron luego de los comicios. El temor a una salida repentina también es un fantasma que sobrevuela la City. ¿Podrá retener los dólares?

Para que la bicicleta funcione

«Para que no se vayan, Economía tiene que ofrecer sistemáticamente tasas en pesos superiores a las en dólares y lograr robustecerse políticamente. Si le va mal en las encuestas en la previa de la elección es probable que los mercados anticipen haya una estampida que hará correr el tipo de cambio hacia el techo de la banda», advierte Rodríguez.

Por eso, el requisito de que permanezcan en el país por seis meses es un elemento clave en la estrategia del Gobierno. «El esquema actual es el de una economía mucho más regulada que la que había, por ejemplo, en el macrismo, cuando se dio una liberación total de la cuenta capital. Esa es una tranquilidad para la gestión económica», señala Carro.

La duda de los especuladores

«El BCRA hoy tiene fuerte nivel de reservas por los dólares del FMI, pero el Gobierno debe demostrar que el país es capaz de acumular dólares de manera genuina». señala Tiscornia. Y apunta que, si bien hay puntos fuertes, como el superávit fiscal y la apertura del cepo, aún el Gobierno debe apuntar a mantener controlada la inflación y lograr bajar el riesgo país. Esos serán elementos clave hacia adelante.

Asimismo, el elemento electoral es un factor importante y, por eso, el FMI salió a apuntalar al Gobierno hace unos días también. Sabe que necesita superar esa prueba de manera exitosa para captar los dólares que necesita para avanzar con el pago de la deuda y los objetivos del programa que acordó. (InfoGEI)Ac