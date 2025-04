Ana Clara Romero: “Estamos jugando un partido a todo o nada”

En el Foro de Hidrógeno del EVENPa en Madryn

La diputada nacional por Chubut, Ana Clara Romero, participó como oradora en el foro de Hidrógeno Verde AHK que se desarrolló en el marco de la EVENPa 2025. Se trata de la tercera edición del evento organizado por la Cámara Industrial y de Comercio Exterior de Puerto Madryn y región Patagonia.

El encuentro empresario e industrial recibió al gobernador de Chubut Ignacio Torres, al vicegobernador Gustavo Menna, y una gran afluencia de funcionarios, empresarios, especialistas, referentes de Pymes del sector energético de toda la región.

Romero compartió el panel denominado ‘El lugar del hidrógeno en la política energética nacional y provincial’ con al vicegobernador, Gustavo Menna y Juan Carlos Villalonga, coordinador de la Plataforma H2 Argentina, y expuso sobre el marco regulatorio para el Hidrógeno Verde que escribió y presentó formalmente en la Cámara de Diputados de la Nación en octubre de 2024. Este proyecto de Ley, que fue impulsado en un inicio por el entonces senador Gustavo Menna y siguió construyéndose con distintos aportes, pretende establecer el contexto necesario para generar la confianza que los inversores necesitan para, de una vez, dar el paso hacia el inicio de la reconversión productiva que Chubut y la región patagónica necesitan.

“Para nosotros siempre es importante y es urgente, estamos intentando que el Gobierno Nacional comprenda que pensar a futuro y tener una estrategia de proyección también es importante, que no es sólo mirar qué es lo que vamos a producir mañana o cuáles son las divisas que vamos a obtener en la balanza comercial 2025-2026”, dijo la diputada y agregó: “siempre decimos que no nos importa quién se va a llevar la cucarda o el nombre de quién va a tener la Ley, a nosotros nos interesa que salga, porque le va a ser bien a la provincia de Chubut y también a la provincia de Santa Cruz. Con ese espíritu trabajamos, con ese espíritu los convocamos y con ese espíritu también seguimos empujando, a pesar de los obstáculos”, aseguró.

En el contexto de este debate, que evidenció la articulación entre el sector privado y el público para la defensa de los intereses en el desarrollo de las energías renovables en general y del hidrógeno verde en particular, Ana Clara Romero manifestó que es urgente que el Gobierno Nacional comprenda la importancia de una estrategia de proyección a futuro. Destacó que no se trata sólo de la producción inmediata, sino de tener una visión integral del país en las próximas décadas y el legado a las futuras generaciones, con una mirada federal: _»Tenemos una historia que hace que no sea tan fácil que el mundo confíe en nosotros y ponga plata en este tipo de emprendimientos que, no sólo requieren un volumen de inversión importante sino que exigen sostenerla en el tiempo. Para que eso suceda tenemos que garantizarles condiciones, y de garantizar esas condiciones es, en definitiva, de lo que se tratan estos marcos normativos en los que estamos trabajando», explicó la diputada.

Romero puso como ejemplo de lo que puede lograr el privado a la empresa Hychiko que posee una planta de hidrógeno verde experimental en Comodoro Rivadavia desde hace más de 17 años. “Nosotros entendemos que la Ley Marco Normativo para la Industria del Hidrógeno de Origen Renovable y de Bajas Emisiones y sus Derivados es una manera de empujar y respaldar este tipo de inversiones, tampoco podemos pedirle al privado que lo haga todo mientras que no les demos las mínimas garantías”_, aseguró. En este sentido, lamentó que la mirada del gobierno nacional no sea lo suficientemente federal y estratégica, pero sostuvo que está convencida de que _“cuando la Ley llegue al recinto va a tener mucho apoyo, pero hay que construir los consensos para conquistar este desafío, estoy segura de que vamos a poder”.

Para finalizar, Romero destacó la importancia de que Chubut continúe siendo centro de estos eventos, mostrando la capacidad logística, el recurso humano y el compromiso del capital chubutense en la provincia: “Tanto hoy como ayer en la inauguración, quedé muy impactada por la cantidad de stands, la cantidad de gente. Me lo decía Oscar (Dethier, presidente de CIMA), que estos días se vieron familias, Pymes, armando los stands con entusiasmo, con ilusión. Lo percibimos ayer en la recorrida que hicimos, primero con el gobernador y después tuve la oportunidad de estar por los stands, también conversando con los productores. Se ve en la Expo, se ve en lo que uno puede dialogar con cada uno de los actores, el verdadero compromiso y en este sentido estamos trabajando, en las políticas que viene impulsando el gobernador Nacho (Torres) respecto del Turismo, la Industria Naval y otros sectores productivos”, concluyó.