La Mesa de Enlace: “En época de libertad de mercado, nadie puede obligar a vender»

(Por InfoGEI) El vínculo entre el sector agropecuario y el Gobierno Nacional sumó una nueva tensión luego de que el presidente Javier Milei instara al campo a “liquidar” la cosecha, anticipando que en los próximos meses se volverían a incrementar las retenciones. La respuesta del agro no tardó en llegar y generó un fuerte contrapunto.

Desde la Mesa de Enlace, remarcaron que los productores venden su producción en función de sus necesidades y que, en un contexto de libertad de mercado, no se les puede imponer cuándo comercializar.

«El campo seguirá actuando como lo ha hecho en los últimos años: los productores vendemos cuando necesitamos cubrir nuestros compromisos. Si se revisan las cifras de los últimos tres años, se observa que a esta altura se ha liquidado más que en los períodos anteriores», señaló Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), quien consideró los dichos de Milei como una forma de presión.

En la misma línea, Ulises Forte, dirigente de la Federación Agraria Argentina (FAA), explicó que los pequeños y medianos productores no retienen cosecha por especulación, sino por necesidad.

«El productor vende tras la cosecha para pagar deudas, y luego lo vuelve a hacer para conseguir insumos para la próxima campaña. Lo poco que queda, si queda algo, se reparte mes a mes. Además, hay que aclarar que quien liquida es el exportador, no el productor. Si realmente tuviéramos capacidad de ahorro, sería porque el sistema funciona bien. No somos nosotros los que necesitamos advertencias o amenazas», enfatizó.

Forte fue aún más categórico: «Si estamos en un contexto de libre mercado, entonces nadie debería estar obligado a vender ni a comprar».

Sin prórroga

Aunque el decreto que estableció la baja temporal de las retenciones vence el 30 de junio, las palabras del presidente dejaron entrever que la reducción no se prorrogará. El Ejecutivo busca acelerar la liquidación de divisas ante la inminente salida del cepo cambiario y para sostener el valor del dólar oficial.

Promesas de campaña

Cabe recordar que el sector agropecuario ha sido, en gran parte, afín a la administración libertaria. Sin embargo, desde el inicio del mandato de Milei, las medidas referidas a las retenciones han generado fricciones, sobre todo por el contraste con las promesas de campaña, en las que el mandatario se manifestaba abiertamente en contra de los derechos de exportación. Este lunes, muchos usuarios en redes sociales se lo recordaron. (InfoGEI)Jd