El Gobierno nacional intima a provincias para que regularicen supuestas millonarias deudas por el funcionamiento de hospitales nacionales

El vocero presidencial Manuel Adorni anunció hoy que el Gobierno nacional va a intimar a las provincias de Buenos Aires y Santa Cruz para que en los próximos 15 días regularicen las “millonarias deudas que mantienen con la Nación” por el funcionamiento de hospitales nacionales y el servicio de atención médica para la comunidad, y también adelantó que el Presidente Javier Milei firmará un Decreto para desregular el sistema sanitario con el objetivo de reducir el precio de los medicamentos y “garantizar que se incorporen tecnologías con beneficios clínicos comprobados”.

En su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, Adorni detalló que Santa Cruz enfrenta una deuda de u$s 66 millones con el Hospital SAMIC de El Calafate, mientras que Buenos Aires cuadriplica esa cifra con otros 5 centros de salud: El Cruce, de Florencio Varela, tiene una deuda de u$s 178 millones; el Hospital Bicentenario, de Esteban Echeverría, de u$s 21 millones; el Hospital Néstor Kirchner, de La Matanza, de u$s 4 millones; el Cuenca Alta, de Cañuelas, de u$s 38 millones, y el René Favaloro, también de La Matanza, de u$s 22 millones).

El funcionario afirmó que “esta desidia impacta directamente en los servicios de los hospitales, puede generar dificultades en el pago de los salarios y, por consiguiente, la pérdida de profesionales valiosos, el desabastecimiento de medicamentos, la imposibilidad para hacer el mantenimiento esencial y la reducción de servicios”.

Asimismo, Adorni subrayó que los hospitales de la provincia de Buenos Aires “no están en las mejores condiciones”, ya que “a los problemas de infraestructura se suman graves hechos de inseguridad, como el de los barrabravas que se enfrentaron a tiros” en el Hospital San Roque de Gonnet, en La Plata.

El vocero anticipó además que en las próximas horas el Presidente Javier Milei va a firmar un Decreto con la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Financiamiento de Tecnologías Sanitarias, que se va a encargar de desregular el sistema sanitario “a través de la eliminación de normas obsoletas, estructuras duplicadas y criterios arbitrarios”.

Adorni señaló que dos iniciativas similares implementadas en Francia y Alemania permitieron reducir el precio de medicamentos en la venta al público, y aseguró que su puesta en funcionamiento va a “garantizar que solo se incorporen al sistema aquellas tecnologías con beneficios clínicos comprobados, con el fin de evitar que los pacientes sean sometidos a tratamientos con efectos adversos”.

Por otro lado, el funcionario informó que a partir de hoy se encuentran habilitados los lectores que admiten el pago con tarjetas de crédito y débito en la líneas de colectivo en la red SUBE.

La iniciativa abarca a Mendoza Capital, Rafaela, Río Cuarto y la Cuidad de Buenos Aires, y las próximas semanas quedará habilitado en Neuquén, San Luis, Tucumán, Rosario, Azul, Tandil y en numerosas líneas del AMBA-

El vocero precisó que se van a actualizar en total 30 mil lectores de SUBE en colectivos de más de 60 ciudades del país y en 7 líneas de trenes del AMBA. “Es un paso importante para sacarle el monopolio del sistema SUBE al Estado, y además le va a dar la posibilidad a las entidades bancarias de presentar mejores ofertas a sus clientes que redunden en mejores precios”, ponderó.

Por último, Adorni anunció que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso que a partir del 1 de abril todas las facturas emitidas por vendedores de bienes y servicios deberán mostrar el costo del impuesto al valor agregado. Si bien esta disposición regía para las grandes empresas, el vocero remarcó que “a partir de ahora esta obligación será para todas, como parte del compromiso de esta administración con la verdad”.

Esta disposición nacional tendrá que ser adherida por las provincias y municipios, y en ese sentido Adorni resaltó que “va a ser una buena oportunidad para revelar quién está comprometido con la transparencia fiscal”.

A continuación, los puntos más destacados de la conferencia:

✅ “El Ministerio de Salud de la Nación va a intimar a las provincias de Buenos Aires y Santa Cruz a que paguen las millonarias deudas que mantienen con Nación por hospitales del servicio de atención médica integral para la comunidad”.

✅ “El Gobierno les va a dar 15 días para que regularicen sus deudas y si no, por supuesto, avanzaremos con acciones mucho más fuerte”.

✅ “ARCA dispuso que a partir del primero de abril todas las facturas emitidas por vendedores de bienes y servicios deberán mostrar el costo del impuesto al valor agregado. A partir de ahora, esta obligación va a ser para todos”.

✅ “Desde hoy se encuentran habilitados los lectores que admiten el pago con tarjetas de crédito y débito en las líneas de colectivos de Mendoza Capital, Rafaela, Río Cuarto, en las líneas: 4, 12, 34, 39, 61, 62 y 68 de la Ciudad de Buenos Aires, y la número 1 de AMBA”.

✅ “El Presidente Milei va a firmar el decreto con la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Financiamiento de Tecnologías Sanitarias. Esta entidad se va a encargar de desregular el sistema sanitario a través de la eliminación de normas obsoletas, estructuras duplicadas y criterios absolutamente arbitrarios”.

✅ “El levantamiento del cepo, lo dijo el Presidente y también el Ministro de Caputo, depende también de otras variables que dependen del mercado. Nunca nadie te va a poder precisar cuándo se levantará el cepo”.

✅ “Los 20 mil millones de dólares del FMI son de libre disponibilidad y van a sanear el balance del Banco Central”.

✅ “El programa es nuestro y el Fondo se acopla, no es un programa del Fondo”.

✅ “El kirchnerismo en particular y la política en general no le han dado valor al patrimonio del Banco Central porque nunca les importó”.

✅ “Es difícil que quienes destruyeron la moneda hoy puedan abrir su mente para comprender cómo es el programa económico, en qué se basa la estabilización macroeconómica y porqué este acuerdo con el Fondo es distinto a todos los anteriores”.

✅ “Lo que nos queda es seguir defendiendo los pasivos del Banco Central, porque no es ni más ni menos que darte la garantía de que el Gobierno no te va a estafar”

✅ “Tanto con el BID como con el Banco Mundial hay efectivamente conversaciones avanzadas”.

✅ “El paro de abril de la CGT es para nosotros una muestra más del sector más impresentable que tiene la sociedad, donde lo único que hacen es complicarles la vida a la gente que no representan, a los trabajadores”.

✅ “Debemos ser el Gobierno que más respeta la Constitución y la división de Poderes. Es cierto que filosóficamente el Presidente es anarco-capitalista, no cree en el Estado y considera que es un algo que no debería existir porque los individuos son capaces de convivir sin él. También es cierto que el Presidente entiende que la realidad implica que el Estado existe y hay que enmarcarse en ese esquema”.

✅ “Respetamos la ley, la libertad de prensa y cada uno de los pilares de una República”.