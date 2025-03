Enorme marcha en Buenos Aires para reafirmar la memoria y el Nunca más

(Ana Delicado Palacios) Entre la multitud que colmó el lunes la histórica Plaza de Mayo en la ciudad de Buenos Aires, con ocasión del 49º aniversario de la última dictadura (1976-1983), estaba Araceli, una docente de una escuela pública que señalaba con insistencia la Casa Rosada, sede del Ejecutivo.

«Allá, en casa de Gobierno, hay negacionistas que rechazan lo que pasó desde 1976 en adelante: el genocidio, la tortura y las desapariciones», remarcó en diálogo con la Agencia Sputnik. «Tenemos gente en el Gobierno que es reivindicadora de la dictadura: por eso hay que estar acá».

Rodeada de centenares de miles de personas que reivindicaban el Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, Araceli reconoció el temor que le generó la represión el 12 de marzo de una marcha de jubilados apoyada por hinchas de fútbol que terminó con heridos de gravedad, entre ellos el fotógrafo Pablo Grillo, atacado con un cartucho de gas lacrimógeno que le impactó en la cabeza.

«A la siguiente marcha pensé en venir pero me dio miedo y no fui. Y el viernes vi que el centro de estudiantes, alumnos de 16 años, se estaban organizando para venir acá. Me llené de emoción y pensé que no estaba todo perdido», planteó esta docente de secundaria en Merlo, municipio al oeste de la provincia de Buenos Aires (este).

Los contextos políticos que genera el Gobierno de Javier Milei a través de «la batalla cultural» que impulsa el presidente buscan que la ciudadanía no se movilice, aseguró Araceli al admitir que hacía mucho tiempo que no pisaba la Plaza de Mayo: la última manifestación a la que acudió fue el 2 de septiembre de 2022, un día después del intento de magnicidio de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).

«Desde el año pasado siento que predomina más la tristeza, el desánimo y el desencuentro entre nosotros. Lo consiguen: me he desconectado de compañeros de militancia de años anteriores», admitió. «Pero es importante venir, y estoy muy contenta de ver a mucha gente, porque este 24 de marzo es una fecha muy especial, y considero que la memoria es lo más importante que tenemos, y hay que defenderla constantemente».

REACCIÓN A LA NEGACIÓN

La marcha en Buenos Aires, con su réplica en las principales ciudades del país, tuvo de frente a un Gobierno que aprovechó el aniversario del golpe de Estado para difundir un vídeo que ponía el foco en el accionar de las organizaciones guerrilleras y que negó la cifra de 30.000 desaparecidos que ocasionó la dictadura, un número consensuado durante los últimos 40 años de democracia con el sostén de las agrupaciones de derechos humanos.

En rechazo a este relato se movilizó también en solitario un hombre de unos 40 años, que aunque aclaró que no era «de asistir a las marchas», sí sentía que debía participar en ésta.

«Siento que debo estar ahora en la calle porque yo también soy el pueblo», afirmó Sergio. «Vengo para acompañar a la gente, para tener viva lo que es la memoria y el golpe militar, y por estar en contra de las políticas del Gobierno actual».

Pasado y presente se mezclan en estas movilizaciones, y más en Argentina, «que es bastante cícilica y las cosas vuelven a pasar, así que está muy bien que la gente se manifieste y salga sin miedo a la calle», añadió.

LO MÁS IMPORTANTE

En un día de clima cambiante en el que salió el sol, volvieron las nubes y amagó con llover, una mujer de edad avanzada, Graciela, se retiraba ya de la Plaza de Mayo, no sin antes destacar que estas movilizaciones «son las más importantes de Argentina desde hace décadas», y que ésta tenía la particularidad de ser unificada entre los organismos derechos humanos y los partidos políticos de izquierda por primera vez en 19 años.

Docente era esta mujer cuando irrumpió la última dictadura, la cual sufrió también como madre al tener una criatura que había nacido el 11 de abril de 1976.

«Cada dos por tres nos teníamos que andar mudando porque nos enterábamos de que algún amigo que venía a casa había caído. Salías a hacer una compra y te ponían contra la pared. Tuvimos suerte, otros no la tuvieron. Fue muy grave, terrorífico. Y ante lo que estamos viviendo, nos falta poco», acotó.

La actual gestión anunció el lunes la desclasificación de los archivos de la Secretaría de Inteligencia (Side) relacionados con la última dictadura cívico-militar (1976-1983), algo ya dispuesto en 2010 por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), aunque según el portavoz presidencial, Manuel Adorni, «nunca fue implementado completamente».

Además, Adorni adelantó que impulsará un proyecto de ley en el Congreso para declarar «la imprescriptibilidad penal y civil de los crímenes cometidos por las organizaciones guerrilleras», aunque la Corte Suprema ya sentó jurisprudencia en sentido contrario.

El colectivo Abuelas de Plaza de Mayo estima que el terrorismo de Estado se apropió de la identidad de unos 500 niños, sus nietos, robados a sus legítimas familias por agentes de la dictadura militar, la mayoría de los que nacieron en cautiverio y fueron adoptados de forma ilegal.

Todavía falta por encontrar a más de 300 personas que fueron apropiadas al nacer por agentes de la dictadura. (Sputnik)