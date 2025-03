El Partido Vecinal de Rada Tilly propone crear un fondo para afrontar obras de saneamiento en la ciudad

En la última Sesión Ordinaria el Partido Vecinal presentó un proyecto de ordenanza que busca crear un fondo para afrontar obras de saneamiento, el mismo se generará de recursos ordinarios del municipio y busca tener un resguardo financiero para encarar obras de saneamiento de magnitud, que no consigan financiamiento externo en el tiempo necesario, con el fin de evitar problemas de contaminación en la localidad.

“Como todos sabrán el crecimiento de las últimas décadas de la ciudad género que la planta de tratamiento existente hace más de 15 años llegue al límite de su capacidad original, por falta de obras y la falta de incorporación de tecnología que hubiera permitido mejorar la capacidad de procesamiento” expresó el concejal Guillermo Janeiro al describir las fundamentaciones del proyecto durante la sesión.

Si bien en el año 2015 se presentó un proyecto de ampliación que consiguió el visto favorable del Ente Nacional De Obras Hídricas De Saneamiento (ENHOSA), desde esa fecha no se ha podido concretar. Lo que generó que por diferentes factores como naturales y problemas de operación de la planta, el nivel de la laguna se acrecentará hasta llegar a la inundación de la planta en el año 2017. “En ese momento se produjo la ordenanza 2500/19 que declaró la Emergencia Hídrica, esto permitió que el ejecutivo de forma legal, descargue los excedentes de la laguna en la bajada 16 y seguimos así” reveló Janeiro desde el PVRT.

La situación de la laguna y la planta de tratamiento desmejora con el crecimiento de la población en Rada Tilly, donde la mayor concentración de vecinos en edificios y PH, sumado al desarrollo poblacional en el sector sur de la ciudad, está generando dificultades en el sistema cloacal de la zona. Se producen desbordes con más frecuencia, por ese motivo se planificó una planta de rebombeo en el sector sur, “Esta planta equivale entre un 10 a 15% de un presupuesto anual, por lo tanto, de no contar con un fondo, será muy complicado para el municipio realizar esta obra con recursos genuinos” definió el concejal junto a su par Dolores Álvarez, quienes plantean estos temas de forma constante en las sesiones.

Con estos antecedentes y previendo que no están los fondos para las obras, el PVRT ve la necesidad de generar este fondo que será un resguardo mensual de fondos municipales, que permitan tener una base económica para enfrentar este tipo de obras en caso de no conseguir, en los tiempos necesarios, los fondos para financiarlas. También en la misma sesión, presentaron un segundo proyecto que busca generar el mantenimiento preventivo en los canales posteriores al barrio Punta Piedra, para evitar que el cerro y los derrumbes que se producen ingresen en los patios de los vecinos del sector.