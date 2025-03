Todos los ganadores de los Oscar

La película “Anora” y Sean Baker fueron los grandes ganadores de los Oscar 2025, ya que se llevó 5 estatuillas. En concreto obtuvo los Oscar como mejor película, mejor actriz protagonista, mejor director, mejor montaje y mejor guion original. Baker se quedó con los últimos tres.

Brasil, con I’m still here” ganó el primer Oscar de su historia al quedarse con la estatuilla como Mejor Película Extranjera.

La premiación tuvo a Conan O’Brien como maestro de ceremonia y una decepción el film Emilia Pérez, que tuvo 13 nominaciones, pero sólo ganó dos: Mejor Actriz de Reparto con Zoe Saldaña y Mejor Canción Original, “El Mal”, de Clement Ducol, Camille y Jacques Audiard.

En cuanto a los argentinos, esta vez no hubo ganadores, a pesar de contar con dos nominados en el rubro Mejores Efectos Especiales, con Pablo Helman (que asomaba como favorito) y Nelson Sepúlveda-Fauser.

Todos los ganadores:

Mejor película

“Anora”

Mejor dirección

Sean Baker, “Anora”

Mejor actriz

Mikey Madison, “Anora”

Mejor actor

Adrien Brody, “The Brutalist”

Mejor actriz de reparto

Zoe Saldaña, “Emilia Pérez”

Mejor actor de reparto

Kieran Culkin, “A Real Pain”

Mejor guión original

“Anora” – Sean Baker

Mejor guión adaptado

“Conclave” – Peter Straughan

Mejor fotografía

“The Brutalist” – Lol Crawley

Mejor montaje

“Anora” – Sean Baker

Mejor diseño de producción

“Wicked”

Mejor vestuario

“Wicked” – Paul Tazewell

Mejor maquillaje y peluquería

“The Substance”

Mejores efectos visuales

“Dune: Part Two”

Mejor sonido

“Dune: Part Two”

Mejor banda sonora original

“The Brutalist” – Daniel Blumberg

Mejor canción original

“El Mal” from “Emilia Pérez”

Mejor película de animación

“Flow”

Mejor película internacional

“I’m Still Here” (Brazil)

Mejor documental

“No Other Land”

Mejor cortometraje de ficción

“I’m Not a Robot”

Mejor cortometraje de animación

“In the Shadow of the Cypress”

Mejor cortometraje documental

“The Only Girl in the Orchestra”